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Bihar Board 12th Result 2026 Live Updates How To Check Inter Result

Bihar Board Result 2026: आज जारी होगा बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, ऐसे करें ऑनलाइन चेक

Bihar Board Result 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) आज सोमवार (23 मार्च 2026) को कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित करने जा रहा है.

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Bihar Board Result 2026 Update: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है. बिहार बोर्ड आज, 23 मार्च 2026 को कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) का रिजल्ट घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार दोपहर 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजों की घोषणा करेंगे.

इस साल बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा में राज्य भर के 1,762 केंद्रों पर कुल 13,17,846 छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे. यह परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थी. बोर्ड ने इस बार भी रिकॉर्ड समय में कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर देश में सबसे पहले रिजल्ट देने की अपनी परंपरा को बरकरार रखा है.

रिजल्ट कहां चेक करें?

छात्र अपना रिजल्ट और मार्कशीट नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइटों पर देख सकते हैं:

results.biharboardonline.com

biharboardonline.bihar.gov.in

interbiharboard.com

रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका

रिजल्ट देखने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें-

स्टेप 1: सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर आपको “BSEB Inter Result 2026” का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब एक नया पेज खुलेगा. यहां अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करें.

स्टेप 4: कैप्चा कोड भरकर ‘Submit’ या ‘View’ बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 5: आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 6: भविष्य के लिए अपनी मार्कशीट को डाउनलोड करें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें.

रिजल्ट घोषित होने के साथ ही बोर्ड तीनों स्ट्रीम (साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स) के टॉपरों की लिस्ट और पास प्रतिशत की जानकारी भी साझा करेगा. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड अपने पास रखें ताकि रोल नंबर ढूंढने में परेशानी न हो.

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बिहार बोर्ड के टॉपर्स को मिलने वाले इनाम

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड अपने मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल भव्य पुरस्कारों की घोषणा करता है. इस साल भी इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को 2 लाख रुपये की नगद राशि, एक ब्रांडेड लैपटॉप और एक किंडल ई-बुक रीडर देकर सम्मानित किया जाएगा.

इसके साथ ही उन्हें एक पदक और प्रशस्ति पत्र (सर्टिफिकेट) भी प्रदान किया जाएगा. दूसरे स्थान पर रहने वाले छात्र को 1.5 लाख रुपये, एक लैपटॉप और एक किंडल ई-बुक रीडर दिया जाएगा. वहीं, तीसरे स्थान पर आने वाले छात्र को पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपये की नगद राशि, एक लैपटॉप और एक किंडल ई-बुक रीडर दिया जाएगा.

कैसा रहा है पिछले वर्षों के रिजल्ट का ट्रेंड?

बिहार बोर्ड पिछले कुछ वर्षों से देश भर में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड बना रहा है. पिछले 4 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो बोर्ड लगातार मार्च के महीने में ही परिणाम घोषित कर रहा है. उदाहरण के लिए, पिछले साल यानी 2025 में रिजल्ट 25 मार्च को दोपहर 1:15 बजे जारी किया गया था, जिसमें पास प्रतिशत 86.56% रहा था.

इससे पहले 2024 में 23 मार्च को 1:30 बजे परिणाम आए थे जिसमें पास प्रतिशत 87.21% रहा. 2023 में 21 मार्च को दोपहर 2:00 बजे परिणाम आया था जिसमें पास प्रतिशत 83.73% रहा और 2022 में 16 मार्च को दोपहर 3:27 बजे रिजल्ट आया जिसमें पास प्रतिशत 80.15% रहा.

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