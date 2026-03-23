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Bihar Board Result: बिहार में छात्राओं ने बाजी मारी, जानिए Science, Arts और Commerce में कौन रहा टॉपर

परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि लड़कों ने इस बार 84.09 प्रतिशत सफलता हासिल की जबकि छात्राओं का पास प्रतिशत 86.23 प्रतिशत रहा है.

Published date india.com Published: March 23, 2026 3:16 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

BSEB Bihar Board Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं. साल 2026 में एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी है. इस साल कला और वाणिज्य और विज्ञान संकाय को मिलाकर 85.19 प्रतिशत परीक्षार्थियों ने सफलता पाई है. इस साल कला और वाणिज्य संकाय में छात्राओं ने अपना परचम बुलंद किया है. विज्ञान संकाय में एक छात्र ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है.

क्या रहा छात्रों और छात्राओं का उतीर्ण प्रतिशत

परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि लड़कों ने इस बार 84.09 प्रतिशत सफलता हासिल की जबकि छात्राओं का पास प्रतिशत 86.23 प्रतिशत रहा है. रिजल्ट जारी होने के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सभी उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. बता दें कि मेरिट लिस्ट में शामिल कुल 26 टॉपर्स में से 19 छात्राएं हैं. कला और वाणिज्य संकाय की टॉपर छात्राएं रहीं.

विज्ञान संकाय में कौन रहा टॉपर?

विज्ञान संकाय में छात्र ने सफलता पाई है. इस साल विज्ञान संकाय में आदित्य प्रकाश अमन ने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं. समस्तीपुर के रहने वाले आदित्य प्रकाश अमन 481 अंक प्राप्त कर विज्ञान संकाय में बिहार के टॉपर बने हैं. आदित्य प्रकाश अमन ने कुल 96 प्रतिशत अंक हासिल किए.

विज्ञान वर्ग में साक्षी कुमारी ने 479 अंक हासिल करके दूसरा स्थान प्राप्त किया. सपना कुमारी को भी 479 अंक मिले हैं और वह संयुक्त रूप से दूसरे स्थान हैं. तीसरे नंबर पर अनामिका कुमारी रहीं जिन्हें 478 नंबर मिले हैं. चौथे नंबर पर सत्यम रहे जिन्हें 476 नंबर मिले हैं. पांचवें नंबर पर पलक कुमारी रहीं जिन्हें 475 नंबर मिले हैं.

कला संकाय में कौन रहा टॉपर?

कला संकाय में निशु कुमारी ने 489 अंक लाकर पहला स्थान प्राप्त किया. दूसरे नंबर पर सिद्धि शिखा हैं जिन्हें 478 नंबर मिले हैं. चंद्रदीप कुमार और मोहम्मद लकी अंसारी को भी 478 नंबर मिले हैं. तीसरे नंबर पर नसरीन परवीन हैं जिन्हें 477 नंबर मिले हैं. साजिया अंसारी, निशु कुमारी और आदर्श को भी 477 नंबर मिले हैं.

वाणिज्य संकाय में कौन रहा टॉपर?

वाणिज्य संकाय में 480 अंक लाकर अदिति कुमारी टॉपर बनी हैं. दूसरे नंबर पर मौजूद माही कुमारी को 476 नंबर मिले हैं. तीसरे नंबर पर निशिका श्री रहीं जिन्हें 475 नंबर मिले हैं.

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रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक

इस साल बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा में राज्य भर के 1,762 केंद्रों पर कुल 13,17,846 छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे. यह परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थी. परीक्षा परिणाम इन वेबसाइटों पर चेक किए जा सकते हैं.

results.biharboardonline.com

biharboardonline.bihar.gov.in

interbiharboard.com

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com पर जाएं. होमपेज पर आपको “BSEB Inter Result 2026” का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें. अब एक नया पेज खुलेगा. यहां अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करें. कैप्चा कोड भरकर ‘Submit’ या ‘View’ बटन पर क्लिक करें. आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा. आप यहीं से अपनी मार्कशीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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