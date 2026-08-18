सरकारी स्कूल में करना चाहते हैं नौकरी? बिहार में शिक्षक पदों पर निकली बंपर भर्ती, जानें कहां और कैसे करें अप्लाई

BPSC TRE 4 Notification 2026 जारी हो गया है. इस बार बिहार में 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती होगी. आवेदन 1 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर जारी रहेंगे. जानते हैं अप्लाई करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/bihar-bpsc-tre-4-notification-government-teacher-jobs-how-to-apply-eligibility-criteria-documents-8504443/ Copy

उम्मीदवारों को अपने विषय और योग्यता के हिसाब से संबंधित पद के लिए आवेदन करना होगा. (Photo from AI)

BPSC TRE 4 नोटिफिकेशन 2026 जारी हो गया है

शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी

बता दें आवेदन की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 तय की गई है

आवेदक 29 सितंबर 2026 तक फीस जमा कर सकेंगे

Bihar Teacher Jobs: बिहार में सरकारी स्कूलों में टीचर की नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने आज Teacher Recruitment Examination यानी TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. शेड्यूल के मुताबिक, TRE 4 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी. योग्य उम्मीदवार 30 सितंबर तक अप्लाई कर सकेंगे. वहीं, आवेदन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया भी 1 सितंबर से शुरू होगी और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 29 सितंबर 2026 तय की गई है.

30 हजार से ज्यादा पद पर शिक्षकों की भर्ती

इस भर्ती अभियान के जरिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में करीब 32,388 पदों को भरा जाएगा. BPSC ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि विज्ञापन संख्या 14/2026 के तहत योग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवार योग्यता, उम्र सीमा, परीक्षा से जुड़ी शर्तों और दूसरे दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें. आयोग ने आवेदन से जुड़ी पूरी गाइडलाइन अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जारी कर दी है.

किस क्लास के लिए कितने पद?

बता दें TRE 4 में अलग-अलग स्कूल स्तरों के लिए पदों का बंटवारा भी किया गया है. क्लास 1 से 5 तक के लिए 3,847 पद, जबकि कक्षा 6 से 8 के लिए 8,563 पद रखे गए हैं. इसी तरह, कक्षा 9 से 10 के लिए 3,877 पद और सबसे ज्यादा 16,101 पद कक्षा 11 से 12 के लिए हैं. यानी प्राइमरी से लेकर बड़े क्लास तक 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. उम्मीदवारों को अपने विषय और योग्यता के हिसाब से संबंधित पद के लिए आवेदन करना होगा.

आवेदन कैसे करें, कौन से दस्तावेज चाहिए

चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि आवेदन कैसे और कहां करना है? सबसे पहले BPSC के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं. फिर अपनी डिटेल भरकर One-Time Registration (OTR) पूरा करें. इसके बाद TRE 4 Online Apply लिंक पर क्लिक करें. अपनी पर्सनल, शैक्षणिक और शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी भरें. फिर अपनी फोटो, सिग्नेचर और जरूरी प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करें. बाद में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें. ध्यान रखें कि फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें. आवेदन करने के लिए जो दस्तावेज चाहिए, उनमें स्कैन की हुई फोटो और सिग्नेचर, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जैसे B.Ed/D.El.Ed और आखिरी में TET/CTET/STET का क्वालिफिकेशन स्कोरकार्ड वैध पहचान पत्र और जरूरत होने पर कैटेगरी सर्टिफिकेट.

CM बोले- युवाओं के लिए ऐतिहासिक तोहफा

इससे पहले 29 जुलाई को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान किया था. उन्होंने बताया था कि शिक्षा विभाग ने BPSC को TRE 4 के तहत 32,388 शिक्षकों की भर्ती के लिए रिक्विजिशन भेजा है. सीएम ने इसे बिहार के युवाओं के लिए ऐतिहासिक तोहफा बताते हुए कहा था कि इससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.