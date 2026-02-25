  • Hindi
  • India Hindi
  • Bihar Bride Shot By Boyfriend Lover At Her Wedding Watch Viral Video

शादी के मंडप में सनकी आशिक ने दुल्हन को मारी गोली, खून से सना मंच; देखें Video

अक्सर शादी के वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक सनकी आशिक ने जयमाला के स्टेज पर ही दुल्हन को गोली मार दी.

Published date india.com Published: February 25, 2026 3:45 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
शादी के मंडप में सनकी आशिक ने दुल्हन को मारी गोली, खून से सना मंच; देखें Video

Bride Shot by Lover: बिहार के बक्सर जिले में एक शादी समारोह उस वक्त खौफनाक मंजर में बदल गया, जब खुशियों के बीच अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी. ये सनसनीखेज घटना चौसा इलाके में उस समय हुई, जब दुल्हन अपनी शादी की रस्में निभा रही थी. जयमाला के बाद मंच पर दूल्हा-दुल्हन खड़े थे और मेहमान जश्न में डूबे हुए थे. तभी अचानक उसके सनकी आशिक ने दुल्हन पर गोली चला दी, जिससे अफरा-तफरी मच गई.

वहां मौजूद लोगों के अनुसार, आरोपी युवक दुल्हन का प्रेमी बताया जा रहा है. वह इस शादी से नाराज था और नहीं चाहता था कि उसकी प्रेमिका किसी और से विवाह करे. जैसे ही मौका मिला, उसने भीड़ के बीच से दुल्हन को निशाना बनाते हुए गोली चला दी. गोली दुल्हन के पेट में लगी और वह मंच पर ही गिर पड़ी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

खून से लथपथ हो गई दुल्हन

शादी में मौजूद लोगों ने शुरुआत में गोली की आवाज को पटाखा समझा. एक परिजन ने बताया कि पहले लगा कि जश्न का हिस्सा है, लेकिन जब मंच के पास हलचल मची और दुल्हन को खून से लथपथ देखा गया, तब सच्चाई का एहसास हुआ. दूल्हा तुरंत दुल्हन को उठाकर अस्पताल की ओर भागा. परिवार के अन्य सदस्य और मेहमान भी घबराकर इधर-उधर भागने लगे.

घायल दुल्हन को पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए वाराणसी रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों की टीम उसकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं. परिवार वाले उसके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जयमाला के बाद अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और मंच पर अफरा-तफरी मच जाती है. हालांकि, वीडियो में आरोपी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है. पुलिस ने वीडियो को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

परिवार वालों की मांग

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है. आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि आरोपी की गतिविधियों का पता लगाया जा सके. परिवार के सदस्यों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

उनका कहना है कि शादी जैसे पवित्र मौके पर इस तरह की हिंसक घटना ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है. इलाके में भी इस वारदात को लेकर दहशत और आक्रोश का माहौल है. ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि एकतरफा प्रेम या जुनून किस तरह खतरनाक रूप ले सकता है. शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं और एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई. अब सभी की नजरें पुलिस की कार्रवाई और दुल्हन की सेहत पर टिकी हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.