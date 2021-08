Bihar CM Nitish Kumar: बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है. बिहार में सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार की राय जानना चाहती हैं. इसे लेकर आज मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्‍व में 10 राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से म‍िलेगा. नीतीश कुमार के नेतृत्व में शामिल इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्‍सा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्‍वी यादव भी होंगे. पीएम मोदी से मुलाकात का समय सोमवार सुबह 11 बजे है.Also Read - Bihar News: कॉलेज का तालिबानी फरमान-जुल्फों को ना लहराएं, ड्रेस कोड में आएं, मचा है हंगामा

सुबह 11 बजे बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिलने पहुंच गए हैं.

Delhi | Bihar CM Nitish Kumar arrives at South Block to meet PM Narendra Modi over caste census pic.twitter.com/sebuvuXKqW

— ANI (@ANI) August 23, 2021