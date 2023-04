दिल्ली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार लालू से मिले, मौजूदा सियासी हालात पर की चर्चा

नई दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री (Bihar CM) नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने आज मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने मौजूदा राजनीतिक हालात के अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) से मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता को मजबूत करने के प्रयासों पर भी चर्चा की.

बिहार के दो बड़े नेताओं के बीच यह बैठक ऐसे दिन हुई जब बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए. राष्ट्रीय राजधानी में पहुंचने के बाद, कुमार मीसा भारती के घर गए जहां लालू प्रसाद रह रहे हैं.

कुमार ने लालू प्रसाद से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि वह लालू प्रसाद के साथ फोन पर संपर्क में थे, और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने और उनसे प्रत्यक्ष रूप से मिलना महत्वपूर्ण था, इसलिए वह उनसे मिले.