बिहार की सियासत में बड़ी हलचल! मिलने वाला है नया CM? जानिये नीतीश कुमार को लेकर क्या आया अपडेट

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा तेज हो गई है. जेडीयू (JDU) सूत्रों ने संकेत दिए हैं, जबकि कुछ नेताओं ने इन अटकलों को खारिज किया है. पटना में पार्टी नेताओं की बैठकों से सियासी माहौल गर्म है.

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के राज्यसभा जाने की खबरों ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है. जेडीयू के सूत्रों के अनुसार, वह जल्द ही राज्यसभा का रुख कर सकते हैं. हालांकि, पार्टी की तरफ से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

इस बीच पटना में पार्टी नेताओं की गतिविधियां बढ़ गई हैं. जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर अहम बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. इन बैठकों को संभावित राजनीतिक बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है. पहले ये चर्चा भी सामने आई थी कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राज्यसभा भेज सकते हैं, लेकिन ताजा जानकारी में कहा जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री ही उच्च सदन में जा सकते हैं.

केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा?

इससे सियासी समीकरणों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. वहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के पद छोड़ने जैसी कोई बात नहीं है. उनका बयान इस मुद्दे को और दिलचस्प बना देता है. फिलहाल स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में जल्द बड़ा फैसला हो सकता है.
अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं, तो राज्य की सत्ता और गठबंधन की राजनीति पर इसका सीधा असर पड़ेगा. सभी की नजरें अब जेडीयू की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं.

अगले CM को लेकर भी चर्चा तेज

बिहार की राजनीति में केवल नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर ही नहीं, बल्कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है. सूत्रों और खबरों के मुताबिक सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम चर्चा में हैं. खासकर अगर नीतीश कुमार सच में राज्यसभा चले जाते हैं तो बीजेपी के मुख्यमंत्री पद संभालने की संभावना पर जोर बढ़ा है.

कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार (Nishant Kumar) को उपमुख्यमंत्री के रूप में लाने और उसके बाद बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति पर विचार चल रहा है. इन चर्चाओं से राजनीतिक गलियारे में सियासी हलचल और तेज हो गई है.

