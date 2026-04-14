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कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? नई सरकार के गठन का फॉर्मूला तय, 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण
Bihar Politics: बिहार की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक मोड़ आने वाला है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे, जिसके बाद राज्य में BJP के नेतृत्व वाली नई सरकार का गठन होगा.
Bihar New Government Formation: बिहार की राजनीति में काफी हलचल रहने वाली है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी मंगलवार (14 अप्रैल 2026) को अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं. दोपहर तक उनके इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके साथ ही बिहार में एक नई सरकार बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा. काफी समय से लोग जिस नए फॉर्मूले का इंतजार कर रहे थे, उसकी तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है.
सूत्रों के अनुसार, सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार का नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से होगा. लंबे समय बाद बीजेपी बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रही है. मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अभी चर्चाएं तेज हैं, लेकिन सम्राट चौधरी या नित्यानंद राय में से किसी एक के नाम पर मुहर लग सकती है. इसका अंतिम फैसला बीजेपी के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान करेंगे.
जेडीयू का क्या होगा रोल?
नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब सरकार में छोटे भाई की भूमिका में नजर आ सकती है. नए फॉर्मूले के तहत जेडीयू के खाते में डिप्टी सीएम (उप-मुख्यमंत्री) का पद आने वाला है. चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बिहार के नए डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जा सकती है.
मंत्री पद का गणित
सूत्रों के अनुसार, बिहार की नई सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या 33 से 34 के आसपास हो सकती है. एनडीए के सभी पांचों दलों के बीच पदों का बंटवारा तय हो गया है. इस नए फॉर्मूले के हिसाब से बीजेपी और जेडीयू, दोनों को 15-15 कैबिनेट पद मिल सकते हैं.
इसके अलावा, गठबंधन के अन्य साथियों का भी खास ख्याल रखा गया है. चिराग पासवान की पार्टी LJP-R को 2 मंत्री पद मिल सकते हैं. वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी HAM और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM को 1-1 मंत्री पद मिलने की उम्मीद है. अभी बिहार कैबिनेट में 27 सदस्य हैं, लेकिन नियम के मुताबिक बिहार में अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं.
पावर गेम में बीजेपी का दबदबा
सूत्रों के मुताबिक, नई सरकार में बीजेपी न सिर्फ मुख्यमंत्री का पद अपने पास रख रही है, बल्कि राज्य के सबसे महत्वपूर्ण विभाग गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष का पद भी बीजेपी के पास ही रहने वाला है. इससे साफ है कि इस नई सरकार में बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत होगी.
शपथ ग्रहण कब होगा?
इस्तीफे के बाद कल यानी बुधवार, 15 अप्रैल को सुबह 11:00 बजे लोकभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा. कल सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे. बाकी मंत्रियों के शपथ लेने की तारीख बाद में तय की जाएगी.
मंत्री पद की रेस में सबसे आगे ये नाम
बीजेपी की तरफ से जो नाम मंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, उनमें विजय सिन्हा, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, राम कृपाल, लखेंद्र पासवान और श्रेयसी सिंह जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं. साथ ही संजीव चौरसिया को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है.
बिहार में नीतीश युग के एक अध्याय का अंत हो रहा है और बीजेपी के नेतृत्व में एक नई पारी की शुरुआत होने जा रही है. अब देखना यह होगा कि यह नया गठबंधन और नया मुख्यमंत्री बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है.