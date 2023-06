'मीटिंग के अंदर की बात बीजेपी को बता देते थे, अच्छा हुआ छोड़कर चले गए', मांझी के बेटे के इस्तीफे पर बोले नीतीश कुमार

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) प्रमुख जीतन राम मांझी के बेटे डॉ. संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है. नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने खुद इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था. अभी वे क्या बोलते हैं सभी को पता है. सभी को मालूम था कि वे बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे और फिर हमारे पास भी आते थे. मैंने कहा कि हमने आपको इतना बनाया तो अपनी पार्टी का आप विलय करें तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम अलग हो जाते हैं.

नीतीश कुमार ने कहा कि जीतन राम मांझी हमारी मीटिंग के अंदर की बात बीजेपी वालों को बता देते थे. हमने उसने बोला या तो आप अपनी पार्टी का जेडीयू में मर्ज कीजिए या फिर महागठंधन छोड़कर जा सकते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन में जेडीयू विधायक रत्नेश सादा के शपथ ग्रहण करने के बाद कहा कि जीतनराम मांझी बीजेपी के लोगो से मिल रहें थे. मेरे पास जब वे आए तो कहा कि मैंने आपको इतना कुछ दिया फिर भी इस तरह की बात ठीक नहीं है. 23 जून को विपक्षी दलों की मीटिंग है. जब वे साथ रहते थे वे बीजेपी को हमारी रणनीति साझा करते. वे अच्छा हुआ कि अलग हो गए.