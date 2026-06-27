Bharat Tiwari Encounter: मीडिया से बात करने वाले कांस्टेबल पर गिरी गाज, खुद को उसका भाई बताने वाला सस्पेंड

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद पूर्वी चंपारण पुलिस ने विभागीय जांच कर मोतिहारी पुलिस लाइंस में तैनात कॉन्स्टेबल आशीष कुमार तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की है.

Written by: Farha Fatima
Published: June 27, 2026, 2:41 PM IST
बिहार पुलिस का कॉन्स्टेबल निलंबित (imgae ai+ file)
बिहार पुलिस का कॉन्स्टेबल निलंबित (imgae ai+ file)
  • भरत तिवारी एनकाउंटर पर बयान देने वाले कॉन्स्टेबल आशीष कुमार तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है.
  • उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया पर खुद को भरत तिवारी का भाई बताते हुए टिप्पणी की थी.
  • विभागीय जांच में उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई.
  • जांच के दौरान उनके खिलाफ पहले के अनुशासनहीनता से जुड़े मामलों को भी ध्यान में रखा गया.

भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नया मोड़ आ गया है. खुद को भरत तिवारी का भाई बताकर मीडिया में बयान देने वाले बिहार पुलिस के एक कॉन्स्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है. IANS की खबर मुताबिक, भोजपुर में भरत तिवारी की एनकाउंटर में हुई मौत को लेकर मचे विवाद के बीच पूर्वी चंपारण पुलिस ने मोतिहारी पुलिस लाइंस में तैनात एक कॉन्स्टेबल को सस्पेंड कर दिया है. आरोप है कि उसने इस मामले को लेकर सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें कहीं, जो वायरल हो गईं. पुलिस प्रशासन की विभागीय जांच के बाद कॉन्स्टेबल आशीष कुमार तिवारी को सस्पेंड किया गया है. आशीष कुमार तिवारी ने सोशल मीडिया और मीडिया संस्थानों के सामने बयान दिए थे, जिनमें उन्होंने खुद को भरत तिवारी का भाई बताया और एनकाउंटर मामले पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की. पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्वर्ण प्रभात ने बताया कि संबंधित पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) ने इस मामले की जांच की थी. प्रभात ने अपने लिखित बयान में कहा, “जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद विभाग ने कॉन्स्टेबल को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दिया.”

आशीष कुमार तिवारी- बिहार पुलिस का कॉन्स्टेबल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से फैल रहा है, जिसमें आशीष कुमार तिवारी दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में वह खुद को बिहार पुलिस का कॉन्स्टेबल बताते हैं और भरत तिवारी की मौत के बारे में टिप्पणी करते हैं. वीडियो के वायरल होने के बाद मोतिहारी पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान कॉन्स्टेबल को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था. हालांकि उनका जवाब संतोषजनक नहीं था, जिसके कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया. यह घटनाक्रम भरत भूषण तिवारी की मौत को लेकर चल रही सार्वजनिक और राजनीतिक बहस के बीच हुआ है. भोजपुर जिले में हुए एनकाउंटर की न्यायिक जांच चल रही है.

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आशीष तिवारी का व्यवहार सेवा आचरण नियमों के अनुरूप नहीं

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर कांस्टेबल आशीष तिवारी का व्यवहार पुलिसकर्मियों पर लागू होने वाले सेवा आचरण नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया. जांच में कॉन्स्टेबल की पिछली पोस्टिंग के दौरान अनुशासन से जुड़े मामलों पर भी विचार किया गया.

आरोप है कि जनवरी 2023 में हरपुर पुलिस स्टेशन में तैनाती के दौरान आशीष ने नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी के समय एक साथी पुलिस अधिकारी को चाकू से धमकाया था. अगस्त 2024 में पिपराकोठी पुलिस स्टेशन में तैनाती के दौरान साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया और अपनी सर्विस रिवॉल्वर साथी कर्मियों की ओर तान दी. अधिकारियों ने बताया कि विभागीय कार्रवाई के दौरान इन पुरानी घटनाओं की भी जांच की गई थी.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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