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बिहार में बिजली बिल के नये नियम, इस वक्त इस्तेमाल करेंगे तो सबसे ज्यादा आएगा Electricity Bill
Bihar electricity new rules 2026: बिहार में अब बिजली का बिल 'समय' देखकर आएगा. बिजली से जुड़े नए नियम लागू होने के बाद, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली इस्तेमाल करने पर 20% की छूट मिलेगी, जबकि शाम 5 से रात 11 बजे तक इसका यूज करना 10-20% महंगा होगा. बता दें कि इसमें कृषि कनेक्शन को शामिल नहीं किया गया है.
बिहार में बिजली बिल चार्जेस के नियम 1 अप्रैल, 2026 से बदलने वाला है. बिजली कंपनियों के मांग को मंजूरी देते हुए बिहार बिजली विनियामक आयोग ने टाइम ऑफ डे टैरिफ को हरी झंडी दे दी है. इस टैरिफ के लागू होने के बाद से अब आपके बिजली बिल का हिसाब सिर्फ यूनिट्स पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी बनेगा कि आपने दिन के किस पहर बिजली खर्च की है. बिजली कंपनियों के मुताबिक, ये रेट तीन स्लैब में लागू होंगे. पहला, सुबह 9 से 5 AM. दूसरा रेट स्लैब 5 से 11 PM तक और तीसरा रात 11 से सुबह 8 बजे तक लागू होंगे. आइये जानते हैं इस बारे में…
सुबह 9 से शाम 5
अगर आप वाशिंग मशीन, आयरन या पानी की मोटर जैसे डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, तो सुबह 9 से शाम 5 बजे का समय आपके लिए बेस्ट है. इस दौरान बिजली इस्तेमाल करने पर आपको बिल का सिर्फ 80 प्रतिशत ही चुकाना होगा, यानी 100 रुपये की खपत पर 80 रुपये देना होगा, जिससे 20 रुपये की बचत होगी.
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शाम 5 से रात 11
बिजली कंपनियों के मुताबिक, इसे पीक आवर कहा जाता है. पीक आवर के समय ग्रिड पर सबसे ज्यादा लोड होता है. ये समय शाम 5 से रात 11 के तक लागू होगी. इस दौरान बिजली का रेट बढ़ जाएगा. हाउसहोल्ड कंज्यूमर्स के लिए यह दर 110 प्रतिशत होगी, जबकि कमर्शियल कनेक्शन के लिए इसे 120 प्रतिशत रखा गया है, यानी इस समय बिजली की खपत करना आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा.
रात 11 से सुबह 9
देर रात से, यानि 11 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 9 बजे तक बिजली की दरें बिल्कुल सामान्य रहेंगी. यानी जो बेस रेट आप अभी दे रहे हैं, वही लागू रहेगा. इससे रात में सोते समय पंखा, कूलर या एसी चलाने पर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा.
टाइम ऑफ डे (ToD) कैसे करेगा काम?
यह पूरा सिस्टम आपके स्मार्ट मीटर के जरिए काम करेगा. स्मार्ट मीटर हर समय की रीडिंग को अलग-अलग रिकॉर्ड करता है. महीने के आखिर में सॉफ्टवेयर खुद-ब-खुद हिसाब लगा लेगा कि आपने डिस्काउंट वाले समय में कितनी यूनिट जलाईं और पीक आवर्स में कितनी.
किन पर लागू होगा यह नया नियम?
यह नियम बिहार के हाउसहोल्ड और कमर्शियल, दोनों तरह के यूजर्स पर लागू होगा. सरकार का मानना है कि इससे लोग अपने भारी कामों को दिन के समय शिफ्ट करेंगे, जिससे शाम के समय बिजली की किल्लत कम होगी और उपभोक्ताओं का पैसा भी बचेगा.
क्या कृषि कनेक्शन भी हैं शामिल?
किसानों के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि कृषि कनेक्शनों (Agricultural Connections) को इस नई व्यवस्था से पूरी तरह बाहर रखा गया है. खेतों की सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए जो दरें पहले तय थीं, वही लागू रहेंगी. उन पर टाइमिंग का कोई असर नहीं पड़ेगा.