यूपी-बिहार में बाढ़ का कहर, 6 डैम हुए ओवरफ्लो...नाव पर चल रहा है अस्पताल

बिहार में बाढ़ से 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं.नदियों का पानी घट रहा है, लेकिन कई जगह खतरे के निशान से ऊपर है.खगड़िया में तैरता अस्पताल इलाज कर रहा है.

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बिहार में बाढ़ का असर अभी भी कई जिलों में बना हुआ है. हालांकि, राहत की बात यह है कि ज्यादातर नदियों का जलस्तर अब धीरे-धीरे कम होने लगा है. इसके बावजूद कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. अधिकारियों के मुताबिक, राज्य में 15 जिलों के 88 प्रखंडों की 575 ग्राम पंचायतों में करीब 48.70 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं.

पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय और अररिया सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल हैं. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी मानसूनी बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं और 26 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और करीब 4 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं. चंदौली में 6 डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं.

कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर

PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में सितंबर के दौरान अब तक 111.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से करीब 13 फीसदी ज्यादा है. लगातार बारिश के कारण गंगा, कोसी, बूढ़ी गंडक, पुनपुन, बागमती और घाघरा जैसी नदियों का पानी कई जगह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया. प्रशासन की नजर लगातार नदी के जलस्तर पर बनी हुई है. पानी घटने के बावजूद निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

नाव पर बना अस्पताल

इसके हलावा बिहार में एक अलग ही नजारा देखने को मिला. खगड़िया जिले में सड़कों के डूबने के बाद जिला प्रशासन ने एक बड़ी जहाजनुमा नाव (जेटी) पर फ्लोटिंग अस्पताल शुरू किया है. इस तैरते अस्पताल में 2 बेड का प्रसव कक्ष (लेबर रूम), न्यूबॉर्न केयर यूनिट, OPD और IPD जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे अब तक 1,300 से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है.

राहत के लिए चल रहे किचन और कैंप

बाढ़ प्रभावित लोगों तक खाना और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर इंतजाम किए हैं. राज्य में 1,257 कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं. इसके अलावा 13 राहत शिविर भी बनाए गए हैं. इन शिविरों में करीब 12,260 लोगों के रहने, खाने और इलाज की व्यवस्था की गई है. लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए करीब 1,790 नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

खगड़िया में नाव पर पहुंच रहा इलाज

बाढ़ के बीच खगड़िया में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए फ्लोटिंग अस्पताल का सहारा लिया जा रहा है. नाव पर इलाज से जुड़ी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और डॉक्टर बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचकर उनका इलाज कर रहे हैं. बचाव और राहत काम के लिए एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 27 टीमें अलग-अलग जिलों में तैनात हैं. इससे प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद मिल रही है.