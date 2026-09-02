बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा, गंगा-गंडक के बाद सोन नदी भी उफान पर

बिहार में बाढ़ का संकट गहराया है. सोन नदी में 5.25 लाख क्यूसेक पानी पहुंचा, जबकि गंगा, गंडक, कोसी और बूढ़ी गंडक भी खतरे के ऊपर हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/bihar-flood-alert-ganga-gandak-son-river-water-level-rises-5-25-lakh-cusecs-8515632/ Copy

बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा (Image: IANS)

बिहार में बाढ़ का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है. गंगा और गंडक के बाद अब सोन नदी भी तेज बहाव के साथ उफान पर है. मंगलवार को सोन नदी में पानी का बहाव करीब 5.25 लाख क्यूसेक पहुंच गया. इस साल सोन नदी में यह अब तक का सबसे ज्यादा जलप्रवाह बताया जा रहा है. पानी बढ़ने के बाद इंद्रपुरी बराज के 69 में से 56 गेट खोल दिए गए हैं. इससे नदी के आसपास और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है. सोन नदी का पानी बढ़ने की एक बड़ी वजह बाणसागर बांध से छोड़ा गया पानी भी बताई जा रही है. रविवार को वहां से छोड़ा गया पानी मंगलवार को सोन नदी तक पहुंचा.

इंद्रपुरी बराज के 56 गेट खोले गए

सोन नदी में लगातार बढ़ते पानी को देखते हुए प्रशासन और जल संसाधन विभाग की नजर हालात पर बनी हुई है. इंद्रपुरी बराज के 56 गेट खोलकर पानी का दबाव कम करने की कोशिश की जा रही है. वहीं, मनेर में भी सोन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. ऐसे में आसपास के निचले इलाकों में पानी फैलने का खतरा बना हुआ है. बिहार में सिर्फ सोन नदी ही चिंता की वजह नहीं है. राज्य में करीब 10 जगह अलग-अलग नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. इससे दक्षिण और पूर्वी बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है.

गंगा और गंडक ने भी बढ़ाई परेशानी

गंगा नदी का जलस्तर भी कई इलाकों में बढ़ा हुआ है. भागलपुर के नवगछिया इलाके के राघोपुर में गंगा के कटाव से तटबंध पर दबाव बढ़ गया है. हालात को देखते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा कामों का जायजा लिया. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि तटबंध को बचाने और कटाव रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. वहीं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है. अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

नेपाल की बाढ़ से गंडक में बढ़ा पानी

गंडक नदी में नेपाल में आई बाढ़ का असर भी देखने को मिल रहा है. जल संसाधन विभाग के अनुसार वाल्मीकिनगर बैराज से मंगलवार को करीब 1.25 लाख से 1.50 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया. डुमरिया घाट में गंडक का जलस्तर खतरे के निशान से 56 सेंटीमीटर ऊपर है. मंगराघाट के पास भी गंडक नदी लाल निशान से 24 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. इसके अलावा कोसी नदी का पानी भी कई जगह खतरे के निशान से ऊपर है. बलतरा में कोसी 1.11 मीटर और कुरसेला में 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. खगड़िया में बूढ़ी गंडक भी खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर है.

मुख्यमंत्री ने जताई चिंता, लोगों से सतर्क रहने की अपील

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी राज्य में बाढ़ की स्थिति पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि गंडक, कोसी, बागमती और गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है. इससे कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. सरकार की ओर से बाढ़ और पानी की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. जलस्तर अगर और बढ़ता है तो इन इलाकों में परेशानी बढ़ सकती है. ऐसे में लोगों के लिए प्रशासन की ओर से जारी अलर्ट और सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह को गंभीरता से लेना जरूरी है.