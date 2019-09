पटना: बिहार की राजधानी पटना सहित राज्य के कई इलाके जलमग्न हैं. हालांकि राहत की बात है कि सोमवार को बारिश नहीं हुई है. इस बीच पहले की बारिश के कारण जलमग्न इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज हो गए हैं. राहत और बचाव में मदद के लिए केंद्र सरकार ने वायुसेना के दो हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए हैं, जिससे पानी से घिरे लोगों के लिए खाने के पैकेट गिराए जा रहे हैं. इसके बावजूद अनेक प्रभावित इलाकों में पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है. इससे प्रभावित लोगों में नाराजगी है. तीन दिनों से अपने निजी आवास में ‘कैद’ राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित उनके परिवार के सदस्यों को भी जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की मदद से निकाला गया.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, जबकि पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पानी में घुसकर लोगों की मदद की और राहत सामग्री बांटी. पटना जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि पटना के कई इलाकों में जमा पानी निकलने लगा है. राजेंद्र नगर और कंकड़बाग में अभी भी पानी भरा हुआ है. पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि पटना के प्रभावित इलाकों में वायुसेना के दो हेलीकॉप्टर फूड पैकेट्स गिरा रहे हैं. इधर, पटना के जल-जमाव वाले कई इलाकों में बिजली नहीं है, जिससे लेाग परेशान हैं. कई इलाकों में सबसे बड़ी परेशानी पीने के पानी को लेकर है.

राहत सामग्री का वितरण नाकाफी होने के कारण लोगों का गुस्सा सरकार पर साफ दिख रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पटना में पूरी सरकार है, परंतु अभी तक कोई भी नेता पानी से घिरे लोगों के बीच नहीं पहुंचा. पिछले तीन दिनों से जल जमाव के कारण पानी बदबू देने लगा है. पटना की सड़कों पर नावें चल रही हैं, जबकि घरों और अस्पतालों में पानी भरा हुआ है. आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पटना सहित राज्य में 25 से अधिक लोगों की मौत हो गई है. बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने सोमवार को आईएएनएस को बताया कि घर में फंसे लोगों के लिए फूड पैकेट गिराने का कार्य चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि शहर में जलनिकासी के लिए डिवाटरिंग पंप लगाए गए हैं, जिससे जल्द ही पानी निकासी हो सकेगी. इधर, राजधानी के राजेंद्र नगर सहित कई निचले इलाकों में दुकानें बंद होने से लोगों को जरूरी सामान खरीदना भी मुश्किल हो गया है.

Bihar: State and National Disaster Response Forces rescue people and distribute relief materials in flood affected Patna. #BiharFlood pic.twitter.com/WDGxHFTxBg

— ANI (@ANI) September 30, 2019