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Bihar Goverment Employee 3 Months 2 Days On Duty Leave To Promote Local Tourism Homestay

सभी सरकारी कर्मचारियों को 3 महीने में 2 दिन की छुट्टी...राज्य में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार ने दिया आदेश

Bihar Govt employee tourism scheme: बिहार सरकार हर 3 महीने में अपने कर्मचारियों को 2 दिन की ऑन-ड्यूटी छुट्टी देगी. इन छुट्टियों में अधिकारियों में अपने गृह जिले को छोड़ किसी राज्य के किसी फेमस जगह का भ्रमण करेंगे. वहीं, टूर से लौटने के बाद उन्हें एक रिपोर्ट भी सौंपनी पड़ेगी.

बिहार में 3 महीने में 2 दिन की 'ऑन-ड्यूटी' छुट्टी

Bihar Govt employee tourism scheme: बिहार सरकार ने राज्य में लोकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को हर 3 महीने 2 दिन की छुट्टी देने की घोषणा की है. इन 2 दिनों में अधिकारियों को पोस्टिंग जिले को छोड़ राज्य के दूसरे जिले के फेमस जगह पर दो दिन बिताना होगा. बता दें कि बिहार सरकार ने ये फैसला राज्य में लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दिया है.

परिवार के साथ घूमने का मौका

बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार, सभी राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को हर तीन महीने में एक बार अपने परिवार के साथ बिहार के किसी पर्यटन स्थल पर जाना होगा. इस दो दिवसीय यात्रा, इसमें दो रातें भी शामिल होंगी, के लिए उन्हें अपने गृह जिले और वर्तमान पोस्टिंग वाले जगह को छोड़कर किसी अन्य जिले का चुनाव करना होगा.

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ऑन-ड्यूटी मानी जाएगी ट्रैवल

इस पहल की सबसे खास बात ये है कि इस यात्रा की पूरी अवधि को सामान्य सरकारी छुट्टी नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे ऑन-ड्यूटी यानि ड्यूटी पर बिताया गया समय माना जाएगा. हालांकि, आदेश में यह साफ कर दिया गया है कि इस पर्यटन दौरे के दौरान कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार की आधिकारिक समीक्षा बैठक या कार्यस्थल का निरीक्षण नहीं करेगा. बता दें कि बिहार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से बेहद समृद्ध है, लेकिन इसके पर्यटन स्थल अभी तक मुख्यधारा में नहीं आ पाए हैं. इस योजना का उद्देश्य उन जगहों की पहचान करना और वहां टूरिज्म और होमस्टे को बढ़ावा देना है.

यात्रा के बाद करना पड़ेगा ये काम

वहीं, दौरे से लौटने के बाद सभी कर्मचारियों को एक रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा. उन्हें अपने दौरे की तस्वीरें, गंतव्य की जानकारी और वहां के बुनियादी ढांचे के अनुभवों के साथ एक फीडबैक रिपोर्ट तैयार करनी होगी. इस रिपोर्ट को संबंधित जिलाधिकारियों या विभागों को सौंपा जाएगा, ताकि पर्यटकों के लिए वहां जरूरी सुविधाएं सुधारी जा सकें.

शुक्रवार और शनिवार

सरकारी आदेश के अनुसार, इस दौरे में शुक्रवार और शनिवार की रात का स्टे शामिल होना चाहिए, जिसमें कर्मचारी आसपास के कम से कम तीन स्थानीय पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे. सभी जिला प्रशासनों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सरकारी विश्राम गृहों और निजी होटलों के साथ समन्वय स्थापित कर उचित व्यवस्थाएं बनाएं और इसकी जानकारी जिला वेबसाइटों पर भी अपलोड करें.

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