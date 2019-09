पटना: कई राज्यों में कहर के बाद अब भारी बारिश बिहार में भी कहर बरपा सकती है. बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों मे हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट जारी है. वहीं, मौसम विभाग ने आने वाले एक-दो दिनों में राज्य के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. भारी बारिश की संभावना को देखते हुए पटना सहित राज्य के अधिकांश जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है. पटना का शनिवार को न्यूनतम तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आने वाले एक-दो दिनों तक राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे तथा कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी. पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक भागलपुर का शनिवार को न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री, गया का 22.0 डिग्री और पूर्णिया में 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

पुणे: भारी बारिश के चलते मरने वालों की संख्या पहुंची 21, कई लोगों के लापता होने की खबर

राजधानी पटना समेत मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, बेतिया, गया, जमुई, औरंगाबाद, जहानाबाद समेत कई अन्य जिलों में भी लगातार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने 15 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है. इस कारण राज्य सरकार ने राज्य के कई जिलों में ऐहतियातन अगले दो दिनों तक स्कूलों में छुट्टी घोषित की है.

Bihar: Severe water-logging in parts of Patna, following heavy rainfall pic.twitter.com/NtUtC2wnzs

— ANI (@ANI) September 28, 2019