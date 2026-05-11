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Bihar Kaimur Suitcase Human Remains Murder Mystery Riverbank Case

बिहार में सूटकेस खोलते ही कांप उठे लोग! अंदर मिले इंसानी शरीर के टुकड़े, सिर ही गायब

बिहार के कैमूर जिले में नदी किनारे मिले दो सूटकेसों से इंसानी शरीर के कटे हुए हिस्से बरामद हुए. बदबू आने पर लोगों ने बैग खोले तो इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस हत्या और शव ठिकाने लगाने के एंगल से जांच कर रही है.

Bihar Crime News: बिहार के कैमूर जिले से एक बेहद डरावनी और सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां दुर्गावती नदी के किनारे पड़े दो लावारिस सूटकेसों में इंसानी शरीर के टुकड़े मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के चौरेसिया पुल के पास की बताई जा रही है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, नदी किनारे काफी देर से दो सूटकेस पड़े हुए थे और वहां से तेज बदबू आ रही थी. पहले लोगों को लगा कि किसी ने कचरा फेंका होगा, लेकिन जब शक बढ़ा तो कुछ ग्रामीणों ने पास जाकर सूटकेस खोले. बैग खुलते ही वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए. अंदर इंसानी शरीर के कटे हुए हिस्से भरे हुए थे.

नदी किनारे मिले सूटकेस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. पूरे इलाके को घेर लिया गया और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया. पुलिस ने दोनों सूटकेस कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि शवों को पहचान छिपाने के लिए टुकड़ों में काटकर सूटकेस में भरा गया और फिर नदी किनारे फेंक दिया गया.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शव काफी सड़ी-गली हालत में मिले हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हत्या कुछ दिन पहले हुई हो सकती है. अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सूटकेस में एक व्यक्ति के अवशेष हैं या एक से ज्यादा लोगों के. कुछ स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि इनमें किसी बच्चे और एक वयस्क के शरीर के हिस्से हो सकते हैं.

फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार

कैमूर के पुलिस अधीक्षक हरमोहन शुक्ला ने बताया कि नदी में कुछ शरीर के हिस्से तैरते दिखाई देने की सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी. जांच के दौरान दो सूटकेस मिले, जिनमें शरीर के कई हिस्से पाए गए. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद कई अहम जानकारी सामने आएंगी.

पुलिस अब आसपास के जिलों और थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है ताकि शवों की पहचान हो सके. इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं इस घटना का संबंध किसी संगठित अपराध गिरोह से तो नहीं है. घटना के बाद इलाके में भय और चर्चा का माहौल है. लोग इस बात से हैरान हैं कि इतनी बेरहमी से हत्या करने के बाद शवों को सूटकेस में भरकर खुले इलाके में कैसे फेंक दिया गया. पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा करने की कोशिश की जाएगी.

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