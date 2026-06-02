  • Hindi
  • India Hindi
  • Bihar Love Story Of Cousin Sisters One Changed Her Gender To Get Married

बचपन में घर-घर खेलते हुआ प्यार, अब सच में दूल्हा-दुल्हन बन गईं 2 बहनें, जेंडर चेंज करवाकर रचा ली शादी

यह मामला जमुई के लक्ष्मीपुर का है. नयनश्री और राहुल (जेंडर चेंज कराने से पहले राखी) ने जमुई के लक्ष्मीपुर के पटेश्वर नाथ मंदिर में 31 मई 2026 को शादी की.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 2, 2026, 11:04 PM IST
बचपन में घर-घर खेलते हुआ प्यार, अब सच में दूल्हा-दुल्हन बन गईं 2 बहनें, जेंडर चेंज करवाकर रचा ली शादी
राखी कुमारी (अब राहुल) और नयनश्री कुमारी दोनों फुफेरी बहन हैं (ANI)

बिहार के जमुई जिले में दो बहनों की शादी का मामला खूब चर्चा बटोर रहा है. एक सरकारी टीचर ने अपनी फुफेरी बहन का जेंडर चेंज करवाया. फिर उससे शादी कर ली. अब दोनों पति-पत्नी की तरह रह रहे हैं. दोनों के परिवार को भी इससे कोई ऐतराज नहीं है.

यह मामला जमुई के लक्ष्मीपुर का है. नयनश्री और राहुल (जेंडर चेंज कराने से पहले राखी) ने जमुई के लक्ष्मीपुर के पटेश्वर नाथ मंदिर में 31 मई 2026 को शादी की. शादी के दौरान सीमित संख्या में लोग मौजूद थे. शादी के बाद दोनों राहुल के गांव पहुंचे, जहां हिंदू परंपरा के अनुसार कई रस्में भी निभाई गईं.

और पढ़ें: अजब प्रेम की गजब कहानी, चाय वाली ने चार बुजुर्गों से किया प्यार; पांचवें की हुई 'एंट्री' तो कर दी हत्या

घर-घर खेलते हुए बहनों को हो गया प्यार
राखी कुमारी (24) और नयनश्री कुमारी (22) दोनों फुफेरी बहन हैं. दोनों बचपन से साथ-साथ पली-बढ़ी हैं. दोनों लड़कियों का एक-दूसरे के घर आना जाना होता था. साल 2019 में नयनश्री और राखी ने एक साथ मैट्रिक पास किया. साथ में ही 11वीं-12वीं की कोचिंग की. बचपन में दोनों घर-घर खेलती थीं. धीरे-धीरे स्कूल में उन्हें एक दूसरे के लिए प्यार का अहसास होने लगा. फिर दोनों साथ-साथ ही रहने लगीं.

भारत के इस राज्य में लिव-इन रिलेशनशिप के नियमों में मिलेगी छूट! प्रावधानों में बदलाव की तैयारी; जानें पूरी डिटेल यहां

2023 में पटना में पढ़ाई करने आई थीं दोनों बहनें
2023 में नयनश्री और राखी (जेंडर चेंज करने के बाद अब राहुल) ने BPSC की तैयारी करने का फैसला किया. दोनों पटना जाकर पढ़ाई करना चाहती थीं. परिवार ने दोनों बहनों को साथ में पढ़ाई के लिए पटना भेज दिया. वहां, दोनों एक ही हॉस्टल रूम में रहती थीं. रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में नयनश्री ने BPSC एग्जाम पास कर लिया. उसका सिलेक्शन TRE-3 में भी हो गया. अभी वो लक्ष्मीपुर के प्राइमरी स्कूल मेदनीपुर में पोस्टेड हैं.

शादी के लिए रोड़ा बन रहा था जेंडर
दोनों बहनें शादी करना चाहती थीं, लेकिन जेंडर आड़े आ रहा था. नयनश्री का मानना था कि वह सरकारी टीचर हैं. अगर वो खुद जेंडर ट्रांजिशन करातीं, तो नौकरी में कुछ दिक्कतें आ सकती थीं. इसलिए राखी को जेंडर चेंज कराकर लड़का बनना था.

दिल्ली के AIIMS में 8 लाख रुपये में हुआ ऑपरेशन
फिर प्लान के मुताबिक, राखी ने अपने परिवार को बिना बताए दिल्ली के AIIMS में ऑपरेशन करा लिया. ऑपरेशन के लिए 8 लाख रुपये खर्च हुए. पूरा खर्च नयनश्री ने उठाया. इसके लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया था. जेंडर ट्रांजिशन प्रोसेस में करीब एक महीना लगा. इस दौरान राखी अस्पताल में भर्ती रही. जब वह घर लौटी तो परिवार वालों को पता चला कि वो लड़का बन चुकी है.

लिव-इन-रिलेशनशिप में क्या हैं आपके अधिकार? बच्चे को मिलेगा पिता की प्रॉपर्टी में हक? समझ लें ये बातें

क्या कहते हैं परिवार के लोग?
राहुल (राखी) की मां सुशीला देवी ने ANI को बताया, “शादी की जानकारी बाद में फोन से दी गई. दोनों लंबे समय से एक-दूसरे के संपर्क में थे. परिवार को उनके प्रेम संबंध की भनक नहीं लगी. लड़का-लड़की होते तो परिवार वाले ध्यान देते. दोनों पिछले 5 साल से पढ़ाई के सिलसिले में लगातार संपर्क में थे.”

नयनश्री की मां ने कहा- “दोनों बालिग हैं. अपनी इच्छा से शादी की है. परिवार की ओर से किसी प्रकार की जबरदस्ती की बात सामने नहीं आई है. हम लोग इसे अच्छी दोस्ती मानते थे.”

क्या बिना तलाक लिव-इन में रह सकते हैं शादीशुदा लोग? जानिए हाईकोर्ट ने सुनाया क्या फैसला

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.