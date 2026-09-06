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बिहार-महानंदा एक्सप्रेस के इंजन समेत 2 कोच हुए डिरेल, जान का नुकसान नहीं, दिल्ली-पटना रूट की कई ट्रेनें लेट

ये घटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय-दानापुर रेल ब्लॉक पर हुई. घटना के बाद आनन-फानन में रेलवे के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे. हादसे के करीब साढ़े 3 घंटे बाद महानंदा एक्सप्रेस को रवाना किया गया.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: September 6, 2026, 9:51 AM IST
बिहार-महानंदा एक्सप्रेस के इंजन समेत 2 कोच हुए डिरेल, जान का नुकसान नहीं, दिल्ली-पटना रूट की कई ट्रेनें लेट
महानंदा एक्सप्रेस आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 से रवाना हुई थी. (ANI)

बिहार के आरा में रविवार (6 सितंबर) की सुबह करीब 4 बजे रेल हादसा हुआ. 15483 अलीपुरद्वार जंक्शन-दिल्ली महानंदा एक्सप्रेस डिरेल हो गई. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, ट्रेन का इंजन, SLR और H-1 बोगी बेपटरी हो गया. रेलवे का कहना है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है. यात्री सुरक्षित हैं. डिरेल हुई बोगियों की मरम्मत का काम जारी है. इस मामले में आरा स्टेशन के मैनेजर एनके राय को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं, महानंदा एक्सप्रेस डिरेल होने के चलते दिल्ली-बिहार रूट पर कई ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है. कुछ ट्रेनों के रूट बदले गए हैं.

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, ये घटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय-दानापुर रेल ब्लॉक पर हुई. घटना के बाद आनन-फानन में रेलवे के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे. हादसे के करीब साढ़े 3 घंटे बाद महानंदा एक्सप्रेस को रवाना किया गया. महानंदा एक्सप्रेस के डिरेल होने के कारण दिल्ली-हावड़ा रूट प्रभावित हुआ. रिपोर्ट के मुताबिक, वंदे भारत, विभूति एक्सप्रेस, गांधी धाम, कैप्टल एक्सप्रेस, इंटरसिटी, गरीब रथ, पैसेंजर, उधना एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनें लेट हैं.

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कैसे बेपटरी हुई ट्रेन?

रिपोर्ट के मुताबिक, महानंदा एक्सप्रेस रविवार की सुबह करीब 4:12 बजे आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर पहुंची थी. यहां से इस ट्रेन को दिल्ली की ओर रवाना होना था. इसी दौरान टेक्निकल फॉल्ट के चलते ट्रेन का सिग्नल सासाराम लाइन की ओर चला गया. आरा स्टेशन से करीब 200 मीटर की दूरी पर अप लाइन में ये ट्रेन डिरेल हो गई. हालांकि, स्पीड कम होने के चलते बड़ा हादसा टल गया. रेलवे अधिकारियों की ओर से तकनीकी जांच की जा रही है.

क्या कहते हैं स्टेशन मास्टर?

घटना के बाद सस्पेंड होने वाले स्टेशन मास्टर एनके राय ने ANI को बताया, “सुबह 4 बजकर 20 मिनट पर मुझे ट्रेन के डिरेल होने की सूचना मिली थी. मैं तुरंत घर से गाड़ी रिजर्व कर 10 मिनट पर घटनास्थल पर पहुंच गया. घटनास्थल पर मैंने देखा कि SLR और दूसरी H-1 बोगी डिरेल हुई है. दोनों बोगियों के दो-दो पहिए पटरी से उतरे थे. इसके बाद हम लोगों ने अधिकारियों से बात कर जानकारी दी.”

स्टेशन मास्टर के मुताबिक, “इसके बाद ट्रेन खाली कराई गई. यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बैठा दिया गया. प्रोसेस के तहत दूसरे इंजन से ट्रेन के डिरेल बोगी को छोड़ गाड़ी को रिवर्स कर दूसरी तरफ लाया गया. फिर यात्रियों को दोबारा ट्रेन में सीट दिलाई गई और ट्रेन को रवाना किया गया. उन्होंने बताया कि हादसे की वजह गलत सिग्नल मिलना था.”

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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