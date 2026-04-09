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युद्ध लड़ रहे थे अमेरिका-इजरायल और ईरान, इधर बिहार को हो गया 500 करोड़ का नुकसान! जानिए कैसे?
पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध के कारण बिहार को लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के कारण मखाना, चावल और सब्जियों जैसी चीजों का निर्यात नहीं हो पा रहा है.
Iran War: ईरान बनाम अमेरिका-इजरायल युद्ध के कारण कई ऐसे क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं जिनकी चर्चा कम हुई है. तेल और गैस की किल्लत की खबरों ने तो खूब सु्र्खियां बटोरीं लेकिन, दूसरे क्षेत्रों को हुए नुकसान के आंकड़े भी कम भयावह नहीं हैं. ईरान युद्ध के कारण बिहार का मखाना कारोबार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है. खाड़ी देशों में मखाना भेजना मुश्किल होने से इसकी कीमतों में भारी गिरावट आई. मखाना व्यापारियों को अब भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, पटना के बाहरी इलाके बिहटा में स्थित प्रिंसटन मगध इनलैंड ड्राई पोर्ट पर एक्सपोर्ट का काम चल रहे युद्ध की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुआ है. बिहटा ड्राई पोर्ट के ऑपरेशंस इंचार्ज सुधीर कुमार के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि रान में चल रहे संघर्ष के कारण इंपोर्ट-एक्सपोर्ट की गतिविधियां धीमी हो गई हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध के कारण बिहार को लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के कारण मखाना, चावल और सब्जियों जैसी चीजों का निर्यात नहीं हो पा रहा है. बिहार के आयात और निर्यात का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशियाई देशों और उस इलाके से गुजरने वाले समुद्री रास्तों पर निर्भर करता है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नाकेबंदी लगाए जाने के बाद से सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे देशों को बिहार से होने वाला निर्यात बंद हो गया है.
अब भी खाड़ी में फंसे हैं कई जहाज
ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर की घोषणा के बाद भी फारस की खाड़ी में एक हजार से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं. अभी सारा फोकस खाड़ी में फंसे जहाजों को बार निकालने पर है. इस वजह से दूसरे जरूरी सामान लेकर जाने वाले जहाज अपने घरेलू बंदरगाहों पर ही जहां-तहां खड़े हैं. युद्ध विराम के बावजूद होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही निर्बाध रूप से नहीं हो पा रही है. ऐसे में हालात कब तक ठीक होंगे ये कहना मुश्किल है. एक खतरा ईरान और अमेरिका के बीच रही बातचीत के फेल होने का भी है. अगर ऐसा होता है और युद्ध फिर से शुरू हो जाता है तो इसके परिणाम बेहद भयावह होंगे.
चिंता के बीच आई एक राहत की खबर
युद्ध के कारण तेल की कीमतों में आई तेजी के कारण सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. आज, 9 अप्रैल को एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में सोने में 1,100 रुपए से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, वहीं चांदी में करीब 4,700 रुपए की गिरावट आई. एमसीएक्स पर यह 9 अप्रैल को 416 रुपए यानी 0.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,51,360 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया. चांदी, 2,968 रुपए यानी 1.24 प्रतिशत गिरकर 2,36,950 रुपए पर कारोबार करती नजर आई.
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