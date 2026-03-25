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Bihar Man Dies Hit By Vande Bharat Train Near Railway Track Accident News

रेलवे ट्रैक के पास थूकने गया शख्स, तभी तेज रफ्तार से गुजरी वंदे भारत...फिर जो हुआ; देखें Video

Vande Bharat Accident: बिहार में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई. ये हादसा तब हुआ जब शख्स ट्रैक के किनारे थूकने गया था.

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Vande Bharat Accident: बिहार के बारह रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. पटना-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई. यह घटना सुबह करीब 9 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हुई. हादसे के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों में डर का माहौल बन गया. इस घटना ने एक बार फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कैसे हुआ यह हादसा?

जानकारी के अनुसार युवक प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा था और तंबाकू खाकर थूकने के लिए आगे बढ़ा. उसी समय तेज रफ्तार से वंदे भारत ट्रेन स्टेशन पर पहुंच रही थी. कुछ ही सेकंड में ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक को गंभीर चोटें आईं और वह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा. यह पूरा हादसा इतनी जल्दी हुआ कि आसपास खड़े लोग कुछ समझ ही नहीं पाए.

देखें Video:

A man died after being hit by the incoming Patna–Howrah Vande Bharat Express at Barh railway station under the Danapur division of the East Central Railway (ECR) on Tuesday. The incident happened around 9 am at platform number 2. According to Danapur RPF Commandant Uday Singh… pic.twitter.com/IMRqQfsiHw — Hate Detector (@HateDetectors) March 25, 2026

अस्पताल ले जाने के बाद मौत

हादसे के तुरंत बाद रेलवे सुरक्षा बल और पुलिस मौके पर पहुंची. घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की. लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद परिवार और आसपास के लोगों में शोक का माहौल है.

जांच शुरू, पुलिस ने दर्ज किया केस

इस मामले में रेलवे पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसे के समय क्या स्थिति थी और क्या कोई लापरवाही हुई थी. रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां इस घटना को गंभीरता से ले रही हैं ताकि आगे ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें.

यात्रियों के लिए जरूरी सावधानी

इस हादसे के बाद रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से खास अपील की है कि ट्रेन के आने और जाने के समय प्लेटफॉर्म के किनारे न खड़े हों. हमेशा सुरक्षित दूरी बनाकर रखें, क्योंकि तेज रफ्तार ट्रेन कभी भी अचानक आ सकती है. छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. अगर आप रोज ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह सावधानी आपकी जान बचा सकती है.

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