बिहार में मिड-डे मील बनाने वाले कुक की खौफनाक हरकत- नमक की जगह डाल दिया डिटर्जेंट, 40 स्टूडेंट भर्ती

बिहार के नालंदा जिले के एक सरकारी मिडल स्कूल में मिड-डे मील उस वक्त आफत बन गया, जब खाना पकाने वाले कुक ने खाने में नमक की जगह सर्फ (डिटर्जेंट) डाल दिया. इस खाने को खाते ही स्टूडेंट बीमार पड़ने लगे और उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. खाने में नमक की जगह डिटर्जेंट मिलाने की बात सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया. घटना नालंदा के परासी की है, जो नूरसराय पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है.
बताया गया है कि यह घटना मंगलवार की है. इस भोजन को सरकार की मिड-डे मील योजना के तहत इस भोजन को एक स्थानीय एनजीओ ने सप्लाई किया था. खाने में सोयाबीन चावल (पुलाव) तैयार किया गया था. इस भोजन का खाने के दौरान ही स्टूडेंट्स ने शिकायत की कि इसका टेस्ट बहुत अजीब है और इसमें नमक मिला ही नहीं है.
इसे खाते ही बच्चे बीमार पड़ने लगे और उन्हें आनन-फानन में नजदीक के बिहार शरीफ सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. भोजन खाने के दौरान ही छात्रों ने चक्कर, पेट दर्द और उल्टियों की शिकायत करने लगी. इससे हड़कंप मच गया. कई स्थानीय अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है और जानकारी के मुताबिक, करीब 40 छात्रों को यहां भर्ती कराना पड़ा, जिनमें बड़ी संख्या लड़कियों की है. मीडिया रिपोर्ट्स में भर्ती होने वाले छात्रों का आंकड़ा अलग-अलग है. कुछ दो दर्जन छात्र बता रहे हैं तो कुछ 40 छात्रों के हॉस्पिटल में भर्ती होने की बात बता रहे हैं. हालांकि गनीमत रही कि सभी छात्र खतरे से बाहर हैं और किसी की जान पर कोई जोखिम नहीं है.
सिविल सर्जन डॉ. जयप्रकाश सिंह ने हॉस्पिटल का दौरा कर भर्ती छात्रों की सेहत का जायजा लिया. इसके बाद उन्होंने बताया कि सभी छात्र खतरे से बाहर हैं. स्कूल के प्रिंसीपल शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि इस घटना की विस्तृत जांच की जाएगी और पता लगा जाएगा कि आखिर यह गलती क्यों और कैसे हुई?
बता दें देश में मिड-डे मील की गड़बड़ियों को लेकर यह कोई पहला मामला नहीं है. देश भर से आए दिन ऐसी लापरवाही की खबरें आती रहती हैं. इलाके के लोगों का कहना है कि स्कूल के किचन में नमक और डिटर्जेंट के डिब्बे साथ-साथ रखे जाते हैं और इसी के चलते खाना बनाने वाले रसोइये ने भोजन में गलती से नमक की जगह डिटर्जेंट डाल दिया.
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