Hindi India Hindi

Bihar Mlc Election Legislative Council Elections Announced In Bihar Who Will Replace Nitish Kumar Know Full Schedule Here

Bihar MLC Election: बिहार में विधान परिषद चुनाव की घोषणा- कौन लेगा नीतीश की जगह? यहां जानें पूरा शेड्यूल

Bihar MLC Election 2026 date: बिहार विधान परिषद की ये 9 सीटें के चुनाव का नामांकन 9 जून से शुरू किया जाएगा. वहीं, इन सीटों पर 18 जून को चुनाव कराएं जाएंगे. नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और

बिहार विधान परिषद चुनाव की घोषणा, 9 सीटों पर मतदान का पूरा शेड्यूल जारी

Bihar Vidhan Parishad Chunav schedule: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने बिहार विधान परिषद (MLC) की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव डेट्स का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. ये विधायक कोटे की ये सभी सीटें आगामी 28 जून 2026 को खाली हो रही हैं, जिन्हें राज्य के विधायकों के मतों द्वारा भरा जाएगा. चुनाव शेड्यूल जारी होने के साथ ही बिहार के राजनीतिक गलियारों में नए उम्मीदवारों के चयन को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है.

नीतीश कुमार की सीट पर उपचुनाव

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई सीट का कार्यकाल मूल रूप से 6 मई 2030 तक था. बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने अपने सीट से इस्तीफा देकर राज्यसभा सदस्य चुने गए थे, जिससे उनकी सीट भी खाली हो चुकी है. अब चुनाव आयोग ने उनकी सीट पर भी उप-चुनाव कराने की घोषणा की है. ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार उनकी सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं. बता दें कि निशांत कुमार अभी किसी सीट पर नहीं है.

इन 9 विधान परिषद सीटों पर होगा चुनाव

बिहार विधान परिषद चुनाव में जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें जदयू के गुलाम गौस, कुमुद वर्मा और भीष्म साहनी शामिल हैं. इनके अलावा भाजपा के संजय मयूख, कांग्रेस के समीर कुमार सिंह और राजद (RJD) के सुनील कुमार सिंह का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है. वहीं, भाजपा के दिग्गज नेता सम्राट चौधरी और जदयू के श्रीभगवान सिंह कुशवाहा ने 16 नवंबर 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. खाली चल रही इन दोनों सीटों पर भी चुनाव होगा.

नामांकन से चुनाव तक का पूरा शेड्यूल

चुनाव आयोग के अधिसूचना के अनुसार, इस चुनाव की शुरुआत 1 जून 2026 को अधिसूचना जारी होने के साथ होगी. वहीं, कैडिंडेट 8 जून 2026 तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद 9 जून को सभी पर्चों की जांच की जाएगी. वहीं, 11 जून तक सभी उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, वे 11 जून तक ऐसा कर सकते हैं.

Add India.com as a Preferred Source

एक ही दिन होगी वोटिंग और काउंटिंग

शेड्यूल के अनुसार, तो मतदान 18 जून 2026 को सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक कराया जाएगा. मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद, उसी दिन यानी 18 जून को ही शाम 5:00 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी. इससे चुनाव के अंतिम नतीजे और विजेताओं के नाम भी उसी रात स्पष्ट हो जाएंगे.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Bihar की और अन्य ताजा-तरीन खबरें