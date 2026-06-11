बिहार विधान परिषद में NDA का दबदबा! पवन सिंह, निशांत कुमार और संजय मयूख समेत 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित

Bihar MLC Election Result: बिहार की राजनीति में एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने अपनी मजबूत स्थिति का प्रदर्शन किया. राज्य विधान परिषद की हालिया चुनाव प्रक्रिया में कई प्रमुख नेताओं और नए चेहरों को निर्विरोध जीत हासिल हुई है. इस चुनाव का सबसे चर्चित नाम भोजपुरी फिल्म जगत के लोकप्रिय अभिनेता पवन सिंह का रहा, जिन्होंने पहली बार विधान परिषद में एंट्री ली.
विधान परिषद की 9 सीटों के लिए घोषित द्विवार्षिक चुनाव में उतने ही उम्मीदवार मैदान में थे, जितनी सीटें खाली थीं. नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद सभी उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया. इसके अलावा एक अन्य रिक्त सीट पर हुए उपचुनाव में भी जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवार को बिना मुकाबले जीत मिली.
इस चुनाव में बीजेपी ने अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाते हुए चार सीटें हासिल कीं. पार्टी की ओर से पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल ठाकुर और शीला पंडित परिषद पहुंचे हैं. इनमें पवन सिंह का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि वे लंबे समय से भोजपुरी सिनेमा का बड़ा चेहरा रहे हैं और अब सक्रिय राजनीति में नई भूमिका निभाने जा रहे हैं.
संजय मयूख को लगातार तीसरी बार परिषद सदस्य बनने का अवसर मिला है. वहीं, अनिल ठाकुर और शीला पंडित जैसे जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को भी पार्टी ने मौका देकर सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने इस चुनाव के जरिए अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ-साथ पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों को भी मजबूत संदेश देने का प्रयास किया है.
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