Bihar Latest News: बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (Bihar NDA) की सरकार भले ही चल रही हो और कई नेता गठबंधन के एकजुट होने का दावा भी कर रहे हों, मगर घटक दलों के रिश्ते में खटास गाहे-बगाहे जरूर सामने आती रही है. इसी क्रम में बुधवार को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) के विलय होने के बाद जनता दल यूनाइटेड (JDU) में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल से बड़ा तल्ख सवाल किया.

भाजपा के विधान पार्षद टुन्ना पांडेय (BJP MLC Tunna pandey) के एक ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए कुशवाहा ने भाजपा अध्यक्ष (BJP Chief) से सवाल करते हुए पूछा है कि अगर ऐसा बयान जदयू के नेता ने भाजपा के या उसके किसी नेता के बारे में दिया होता, तो अब तक.. इसके बाद उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ रखा है. इससे पहले विधान पार्षद पांडेय ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश कुमार सत्ता तंत्र का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्री बने हुए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री पर और भी कई गंभीर आरोप हाल के दिनों में लगाए हैं.

इसी ट्वीट को कुशवाहा ने बुधवार को री-ट्वीट करते हुए बिहार भाजपा प्रमुख से सवाल पूछते हुए लिखा, 'यह बयान आप तक भी पहुंच ही रहा होगा संजय जायसवाल जी. ऐसा बयान अगर किसी जेडीयू के नेता ने भाजपा या उसके किसी नेता के बारे में दिया होता तो…अबतक…..'

भाजपा और जेडीयू नेताओं में तीखी बयानबाजी के बीच टुन्ना पांडेय ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा. उन्होंने एएनआई से कहा- नीतीश कुमार ‘परिस्थितियों’ के मुख्यमंत्री हैं. वो मेरे नेता नहीं हैं. पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने भी इसी सच को बोलने की सजा पाई थी. हालांकि इस बीच उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका महागठबंधन से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि वो सिर्फ भाजपा नेता हैं.

Nitish Kumar is a ‘circumstantial' Chief Minister. Nitish Kumar is not my leader. Former MP Shahabuddin had received punishment for speaking this truth. I have no connection with Mahagathbandhan, I am just a BJP leader: Bihar MLC Tunna Pandey (02.06.21) pic.twitter.com/bPYhTTUIEK

— ANI (@ANI) June 3, 2021