Bihar News: बिहार के पूर्णिया जिले के जिलाधिकारी राहुल कुमार के साथ नए साल में कुछ ऐसा हुआ है, जिसे उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर शेयर किया है. नए साल की शुरुआत में दिल्ली के एक KFC में खाना खाने पहुंचे डीएम साहेब ने अपनी सगाई की ही अंगूठी खो दी. हालांकि, अंगूठी खो देने की बेचैनी राहुल कुमार के लिए केवल कुछ घंटों ही रही, क्योंकि रविवार की सुबह ही उन्हें वह अंगूठी वापस मिल गई है, जिसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है.

दरअसल, नए साल की पार्टी मनाने के लिए डीएम राहुल कुमार 2 जनवरी के दिन दिल्ली के एक केएफसी में खाना खाने गए हुए थे. केएफसी से निकलकर जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी सगाई की अंगूठी उनकी अंगुली में नहीं थी. रात में ये ध्यान आया तो बेचैन हो गए कि कैसे और कहां उन्होंने सगाई की अंगूठी को खो दिया है. बार-बार वे अपनी खाली अंगुलि को देखते रहे.

डीएम साहब की पूरी रात इसी बेचैनी में गुजरी कि उन्होंने सगाई की अंगूठी खो दी है, मगर रविवार के दिन उनकी ये बेचैनी तब दूर हो गई, जब उसी केएफसी की मैनेजर ने उनकी अंगूठी उन्हें वापस लौटा दी. उसने बताया कि केएफसी में ही भूलवश उनसे वह अंगूठी उनकी अंगुलि से नीचे गिर गई थी. अंगूठी वापस मिलने की खुशी को उन्होंने अपनी ये कहानी ट्विटर के जरिए अपने चाहने वालों के साथ शेयर की है.

A positive story to start the #NewYear2021 Yesterday my engagement ring slipped off my finger at one of the @KFC_India shops in Connaught Place. Today the outlet manager Suman handed it over to my friend @GAURAVA23 with smile on her face. Full marks for honesty 👏👏 pic.twitter.com/1p8jRLKGcK

— Rahul Kumar (@rahulias6) January 3, 2021