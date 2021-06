Bihar Latest News Update: बिहार के बांका जिले में आज मंगलवार की सुबह एक मस्जिद के करीब मदरसे की इमारत में जोरदार विस्फोट हो गया. धमाके से पूरी इमारत भरभराकर गिर गई. धमाका इतना जोरदार था कि इमारत का एक हिस्सा सड़क के दूसरी तरफ गिर गया और इस घटना में मदरसा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है. स्थानीय हॉस्पिटल में सभी का इलाज चल रहा है. Also Read - Bihar Lockdown Update: 8 जून से बिहार में खत्म होगा लॉकडाउन! जानिए सीएम नीतीश का अनलॉक प्लान...

बांका नगर के पुलिस अधिकारी शंभु कुमार ने बताया कि नवटोलिया क्षेत्र में स्थित मस्जिद के पास आज मदरसे में बम विस्फोट हो गया. इस घटना में मदरसा भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. थाना प्रभारी ने बताया कि शुरुआत जांच में बम विस्फोट का मामला प्रतीत हो रहा है. हालांकि जांच करने और यह पता लगाने के लिए एक फोरेंसिक टीम बुलाई है कि यह बम विस्फोट था या सिलिंडर फटने की वजह से धमाका हुआ. मौके पर डॉग स्क्वायड भी लगाया गया है. कुछ लोग पांच किलोग्राम का गैस सिलेंडर फटने की बात कह रहे हैं. घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है. Also Read - Bihar News: बिहार की जनता को मिल सकती है ये खास सुविधा, CM नीतीश के आदेश के बाद चंद दिनों में होंगे जनता के काम

शुरुआती जानकारी के मुताबिक विस्फोट मदरसे से सटे एक कमरे में हुआ जो काफी समय से बंद था. घटना के बाद स्थानीय लोग दहशत में हैं. लोगों ने बताया घटना सुबह करीब 8 बजे हुई जिसके बाद पूरा इलाका धुएं से भर गया. मदरसे के पास स्थित इमारतों से कोई नुकसान नहीं हुआ है. घटना स्थल के पास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. बांका एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव और बांका एसएचओ शंभू यादव सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विस्फोट स्थल पर मौजूद हैं. Also Read - नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले MLC टुन्ना पांडेय को BJP ने किया निलंबित, जानें क्या है पूरा मामला...

श्रीवास्तव ने कहा कि घायलों के नाम का पता लगाया जा रहा है और स्थिति नियंत्रण में है. उनके अनुसार पुलिस अधिकारी स्थानीय लोगों से घटना और मदरसा से सटे बंद कमरे के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर रहे हैं उन्होंने लोगों से ना घबराने की भी अपील की.

#Bihar: A massive blast took place on Tuesday morning in a Madarsa under Nagar police station in Bihar's #Banka district, which completely destroyed the building. pic.twitter.com/GgMgmeCstN

— Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) June 8, 2021