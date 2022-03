होली 18 मार्च की थी. लेकिन होली का त्योहार बिहार, ओड़िया और झारखंड में अब भी जोरों शोरों से मनाया जा रहा है. पिछले साल कोरोनावायरस के कारण होली का त्योहार सही से सेलिब्रेट नहीं किया गया था. यही कारण था कि इस साल होली का त्योहार पूरे उत्साह से मनाया गया.Also Read - Aly Goni संग होली खेलने के बाद ऑटो रिक्शा से घर गईं Jasmin Bhasin, फैंस ने पूछा- आखिर क्या थी मजबूरी?

बिहार की होली

बिहार में जोरों शोरों से होली का उत्सव मनाया जा रहा है. देखें ट्वीट-

Bihar | RJD leader & Lalu Prasad Yadav’s son Tej Pratap Yadav celebrates Holi at his residence in Patna pic.twitter.com/axk05835sz — ANI (@ANI) March 19, 2022

ओडिशा की होली

भुवनेश्वर में लोग एक-दूसरे पर रंग डालकर होली बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं. देश के कुछ हिस्सों में आज भी होली मनाई जा रही है. देखें ट्वीट-

Odisha | People celebrate Holi in Bhubaneswar with great fervor by splashing colours on each other. Some parts of the country are celebrating Holi today pic.twitter.com/taKBVZciOR — ANI (@ANI) March 19, 2022

झारखंड की होली

रांची में लोग रंगों और पानी के साथ होली का त्योहार मना रहे हैं. देखें ट्वीट-