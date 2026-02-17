Hindi India Hindi

Bihar Open Meat Selling Ban License Is Compulsory

इस राज्य में खुले में मांस बेचने पर लगी रोक, सरकार ने जारी किए सख्त आदेश

भारत के इस राज्य में खुले में मांस-मछली बेचने पर रोक लगा दी गई है. अब केवल लाइसेंस प्राप्त मीट शॉप पर बिक्री हो सकेगी. जो कोई भी नियमों के खिलाफ जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी.

बिहार सरकार ने राज्य में खुले में मांस और मछली बेचने को लेकर सख्त फैसला सुनाया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि अब केवल लाइसेंस प्राप्त वैध मीट शॉप पर ही मांस बेचा जाएगा, न की सड़क किनारे या खुले बाजार में. डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधान परिषद के बजट सत्र के दौरान सदन में इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह फैसला लोगों के स्वास्थ्य और जनभावनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि यह व्यवस्था बिहार के सभी नगर निकायों में लागू होगी और जो भी अवैध तरीके से मीट शॉप चलाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

दरभंगा में मिली शिकायतों के बाद लिया गया फैसला

नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय सिन्हा ने विधान परिषद में अपने संबोधन के दौरान बताया कि हाल ही में दरभंगा में हुए जनसंवाद कार्यक्रम में उन्हें कई वर्गों के लोगों से इस मुद्दे पर शिकायतें मिली थीं. लोगों ने बताया था कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में खुले में मांस बेचा जा रहा है, जिससे परेशानी होती है और वातावरण भी खराब होता है. इसके बाद समाज के अलग-अलग वर्गों के लोगों ने मांग की थी कि खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाई जाए. मंत्री ने कहा कि जब जनभावना और स्वास्थ्य दोनों का मामला सामने आया, तब सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और पूरे राज्य में इसे लागू करने का निर्णय किया.

धारा 345 के तहत लाइसेंस बनवाना जरूरी

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार ने जिला प्रशासन और नगर निकाय अधिकारियों को इस मामले में सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं. अब राज्य के सभी शहरी इलाकों में खुले में मांस बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने यह भी बताया कि मीट शॉप खोलने के लिए धारा 345 के अंतर्गत लाइसेंस लेना जरूरी होगा. लाइसेंस की शर्तों के अनुसार दुकान में साफ-सफाई और नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा. यानी जो दुकानदार नियमों का पालन करेंगे, उन्हीं को वैध तरीके से मांस बेचने की अनुमति दी जाएगी.

अवैध दुकानों पर होगी कार्रवाई, जांच के निर्देश

विजय सिन्हा ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शहरों में मौजूद मांस और मछली की दुकानों की जांच करें. जिन दुकानदारों के पास वैध लाइसेंस है, उन्हें जरूरत पड़ने पर उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट कराया जाएगा, ताकि नियमों का सही तरीके से पालन हो सके. वहीं जिन दुकानों के पास कोई लाइसेंस नहीं होगा या जो खुले में मांस बेचते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सरकार का साफ कहना है कि अब अवैध मीट शॉप चलाने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा.

शव वाहनों पर भी बड़ा ऐलान

डिप्टी सीएम ने कहा कि खुले में मांस बेचने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और आसपास गंदगी भी फैलती है, जिससे स्वच्छता पर असर पड़ता है. साथ ही कई बार इस वजह से लोगों की धार्मिक और सामाजिक भावनाएं भी आहत होती हैं, इसलिए सरकार ने नियमों के तहत ही मांस बिक्री कराने का फैसला किया है. इसके अलावा, विजय सिन्हा ने सदन में यह भी घोषणा की कि अब शव वाहनों से किसी भी तरह का सैरात शुल्क नहीं लिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में जमीन विवाद के कारण हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है.

