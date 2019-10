पटनाः बिहार में बारिश थम गई है. पूरी तरह से जलमग्न पटना शहर ने राहत की साँस ली है. पानी कम हुआ है, लेकिन कई इलाकों में अब भी जलजमाव है. पूरे शहर में नालों-सीवर से निकला बदबूदार कचरा फैला हुआ है. पटना में राहत, बचाव कार्य जारी है. जिन इलाकों में पानी है, वहां फ़ूड पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं. इसके लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी लगे हुए हैं. इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब तक वायरल हो रहा है. ये वीडियो एक रिक्शा चालक है. पानी में फंसे रिक्शे को निकालने में नाकामयाब होने पर रिक्शा चालक फूट-फूट कर रोने लगता है. सामने ही स्थित एक घर के लोग बालकनी/छत उसे समझाते हैं कि वो न रोए. अपना रिक्शा घर के बाहर खड़ा कर दे, इसके बाद भी रिक्शा चालक रोता रहता है.

