NEET Re-Exam के बाद बिहार में 24 सॉल्वर्स गिरफ्तार, डॉक्टर और MBBS कैंडिडेट्स छात्र बनकर गए थे पेपर देने, बायोमेट्रिक स्टाफ भी फंसें | Explained

NEET UG 2026 का री-एग्जाम 21 जून को हुआ. इसके ठीक एक दिन बाद 22 जून को बिहार के लखीसराय में एक बड़ा सॉल्वर गैंग एक्सपोज हुआ. पुलिस ने 24 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें मेडिकल छात्र, प्रॉक्सी कैंडिडेट और बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारी शामिल हैं. यह गैंग असली अभ्यर्थियों की जगह फर्जी सॉल्वर्स (प्रॉक्सी) बिठाकर परीक्षा कराने की साजिश रच रहा था. आइए विस्तार से समझते हैं पूरा मामला.

Written by: Farha Fatima
Published: June 22, 2026, 12:28 PM IST
इस घटना ने NEET परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं. (image- AI)
इस घटना ने NEET परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं. (image- AI)
  • बिहार में NEET री-एग्जाम के बाद 24 लोग गिरफ्तार.
  • डॉक्टर और MBBS छात्र प्रॉक्सी बनकर परीक्षा दे रहे थे.
  • बायोमेट्रिक स्टाफ की मिलीभगत का भी आरोप.
  • पुलिस पूरे सॉल्वर गैंग नेटवर्क की जांच में जुटी है.

नीट यूजी री एग्जाम 2026 21 जून को देशभर में कराया गया, जिसमें 22 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए. लेकिन परीक्षा के ठीक एक दिन बाद, 22 जून को बिहार के लखीसराय जिले में एक बड़े सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ. पुलिस ने कुल 24 (कुछ रिपोर्टों में 9 से 30 तक) लोगों को गिरफ्तार किया. इसमें मेडिकल छात्र, डॉक्टर और बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारी शामिल हैं. jagranjosh.com के मुताबिक यह गैंग असली कैंडिडेट की जगह प्रॉक्सी (नकली) उम्मीदवार बिठाकर परीक्षा कराने का काम करता था. यह घटना दिखा रही है कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद परीक्षा माफिया कैसे काम करता है. आइए विस्तार से समझाते हैं. सॉल्वर गैंग क्या है और कैसे काम करता है?

सॉल्वर गैंग परीक्षा माफिया

सॉल्वर गैंग परीक्षा माफिया का एक संगठित रूप है. ये लोग असली छात्रों की जगह बेहतर पढ़े-लिखे या प्रोफेशनल “सॉल्वर्स” जैसे MBBS छात्र, इंटर्न या डॉक्टर को परीक्षा केंद्र पर भेजते हैं. ये प्रॉक्सी कैंडिडेट्स बनकर पेपर देते हैं. आइए समझते हैं सॉल्वर गैंग का काम करने का तरीका कैसा होता है.

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  • 1- संपर्क और डील: गैंग के मेंबर्स सोशल मीडिया, कोचिंग सेंटर्स या नेटवर्क के जरिए असली अभ्यर्थियों/परिवारों से संपर्क करते हैं. वे हाई स्कोर का वादा करते हैं.
  • 2- पैसे: एक अभ्यर्थी के लिए 10-40 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं, Aaj Tak की रिपोर्ट्स के अनुसार 30-40 लाख का सौदा हुआ, ऐसा बताया जा रहा है. पैसे एडवांस या इंस्टॉलमेंट में लिए जाने की बात कही गई है.
  • 3- फर्जी दस्तावेज: फोटो मॉर्फिंग, फेक एडमिट कार्ड, फर्जी आईडी और बायोमेट्रिक मैचिंग के लिए सेंटर स्टाफ/कंपनी कर्मचारियों से सांठगांठ करके रखते हैं.
  • 4- सॉल्वर भेजना: सॉल्वर को अक्सर दूसरे राज्यों/जिलों के मेडिकल छात्र को परीक्षा केंद्र पर भेजा जाता है. वे असली उम्मीदवार की जगह बैठकर पेपर हल करते हैं.
  • 5- बायोमेट्रिक सेंध: बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंपनी के कर्मचारियों को मिलाकर फिंगरप्रिंट/आईरिस मैचिंग बाईपास करने की कोशिश की जाती है.

इस मामले में क्या-क्या हुआ? कैसे पकड़े गए, शुरुआत कहां से हुई ?

इस बार लखीसराय में मयंक कश्यप बायोमेट्रिक कंपनी का फर्जी स्टाफ बनकर सेंटर में घुसा. उसकी पूछताछ से पूरा नेटवर्क खुला. मयंक PMCH का थर्ड ईयर MBBS छात्र था. 22 जून 2026 को लखीसराय पुलिस और जिला प्रशासन ने तीन परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी की, जिनमें गर्वमेंट हाई स्कूल- हसनपुर, KRK हायर सेकेंडरी स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय, लखीसराय शामिल है. इस मामले में अब तक कुल गिरफ्तारियां 24 बताई जा रही हैं, जिनमें से कुछ रिपोर्ट्स में 9 मुख्य लोग हैं और 14-15 बायोमेट्रिक स्टाफ है. मेडिकल छात्र/डॉक्टर्स में PMCH हाजीपुर के मयंक कश्यप, गया मेडिकल कॉलेज के अर्पित राज- इसी को मुख्य सरगना माना जा रहा है क्योंकि 2024 मामले में CBI पूछताछ हो चुकी है, BHU नर्सिंग की पूनम कुमारी, AIIMS रायबरेली के सौरभ राज, NMCH नर्सिंग के संजीत और उसका भाई, शारदा मेडिकल कॉलेज का इंटर्न अमान अग्रवाल का नाम शामिल है.

किनपर क्या आरोप, क्या क्या हुआ बरामद

  • बायोमेट्रिक कंपनी के 14 कर्मचारी पर सांठगांठ का आरोप.
  • मोबाइल फोन, दस्तावेज, कैश आदि बरामद.

इस मामले में पुलिस का क्या कहना है ?

पुलिस को शक है कि यह अंतर-राज्यीय/अंतर-जिला गैंग है. एसपी प्रेरणा कुमार और डीएम की निगरानी में जांच चल रही है. अन्य सदस्यों की तलाश जारी. बिहार में सॉल्वर गैंग पुरानी समस्या है. 2024-25 केस में Nalanda जिले से कई गिरफ्तारियां हुईं थी जिनमें बलदेव कुमार, अलियास, चिंटू, संजीव मुखिय (Lutan Mukhiya) का नाम शामिल था. इनका नेटवर्क राजस्थान, झारखंड, गुजरात तक फैला हुआ बताया गया था. MBBS छात्रों को शामिल कर प्रॉक्सी और लीक दोनों तरह से सेंधमारी की कोशिश की गई थी. Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 री-एग्जाम में भी यही पैटर्न दोहराया गया. सुरक्षा के लिए लगाए गए CCTV, जैमर्स और बायोमेट्रिक के बावजूद भी सेंध लगी.

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क्यों कामयाब होते हैं ये गैंग?

ऐसे गैंग के बनने की शुरुआत ऐसे छात्र/परिवारों की मांग की तरफ से होती है जो हाई स्कोर के लिए लाखों रुपये खर्च करने को तैयार रहते हैं. ये लोग कोचिंग, मेडिकल कॉलेज, बायोमेट्रिक स्टाफ, लोकल पुलिस/केंद्र स्टाफ तक पहुंच बनाकर उनसे सांठगांठ करते हैं. पूरे काम को अंजाम देने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें फोटो मॉर्फिंग, फेक सिम, व्हाट्सएप/टेलीग्राम ग्रुप्स बनाते हैं. इन सबको अंजाम तक पहुंचाने के पीछे बहुत सी कमजोरियां होती हैं, जिसमें बायोमेट्रिक सिस्टम में गैप, बड़े नेटवर्क में लिंक ट्रैक करना मुश्किल होता है.

अब तक की जांच और आगे क्या?

केस दर्ज हुआ है और पूछताछ जारी है. NTA और बिहार पुलिस/CBI की तरफ से बड़े स्तर पर जांच हो सकती है. गिरफ्तार मेडिकल छात्रों पर कॉलेज की तरफ से एक्शन और कानूनी कार्रवाई भी किए जाने की संभावना है. यह घटना शिक्षा व्यवस्था में गहरी सड़न को भी दिखाती है. मेडिकल शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में ऐसे गैंग न सिर्फ मेरिट को मारते हैं बल्कि लाखों ईमानदार छात्रों का भविष्य प्रभावित करते हैं. जांच आगे बढ़ रही है, इसलिए गिरफ्तारियों के आंकड़े आगे बढ़ते दिनों के साथ अलग-अलग हो सकते हैं. यह मामला NEET की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है. सख्त कानून और टेक्नोलॉजी अपग्रेड जरूरी है.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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