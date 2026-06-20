Bihar Bharat Tiwari Encounter: सोशल एक्टिविस्ट या अपराधी? सरेंडर के बाद भी बिहार पुलिस ने क्यों किया भरत तिवारी का एनकाउंटर? EXPAINED

बीएससी पास युवक, सोशल मीडिया पर बाढ़ पीड़ितों की आवाज उठाने वाला चेहरा और फिर पुलिस एनकाउंटर. भरत भूषण तिवारी की मौत को लेकर बिहार में सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई है. आखिर 16 और 17 जून को क्या-क्या हुआ, पढ़िए पूरी कहानी.

Written by: Farha Fatima
Updated: June 20, 2026, 2:34 PM IST
परिवार का आरोप है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था. (image creation AI)
परिवार का आरोप है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था. (image creation AI)
  • भोजपुर के भरत भूषण तिवारी की 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई.
  • पुलिस का दावा है कि उसने अवैध पिस्टल से पुलिस टीम पर फायरिंग की थी.
  • परिवार का आरोप है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, फिर भी उसे गोली मार दी गई.
  • मामले में जांच जारी है, कई पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं और परिवार स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है.

Bihar Bharat Tiwari Encounter: बिहार के भोजपुर में 17 जून 2026 को हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. पुलिस इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बता रही है, जबकि परिवार का आरोप है कि सरेंडर के बाद भी उन्हें गोली मार दी गई. आइए जानते हैं यह पूरा मामला क्या है, कैसे कहां से कब और क्या शुरू हुआ. इस केस की पूरी टाइमलाइन और दोनों पक्षों के दावे को विस्तार से समझिए. बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में आने वाले बिलौटी गांव में 17 जून 2026 को 28-30 वर्षीय भरत भूषण तिवारी नाम के युवक की पुलिस मुठभेड़ (एनकाउंटर) में मौत हो गई. indianexpress.com के मुताबिक पुलिस का दावा है कि वह अवैध पिस्टल लेकर पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, इसलिए स्व-रक्षा में गोलियां चलाई गईं. परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि उसने सरेंडर कर दिया था और पिस्टल फेंक दी थी, फिर भी गोली मारी गई. विस्तार से समझिए मामला.

भरत भूषण तिवारी क्या काम करता था?

भरत भूषण तिवारी भोजपुर के बिलौटी गांव का रहने वाला युवक था. वह बीएससी पास था, पिता बिहार पुलिस में ड्राइवर रह चुके थे. वह पिछले 1-2 साल से गांव की बाढ़, कटाव और सरकारी वादों की पूर्ति न होने जैसे मुद्दों पर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर आवाज उठाता था. फिलहाल 16 जून को वह पिस्टल लेकर वीडियो बनाते हुए दिखा, जिसके बाद पुलिस पहुंची. दो दिन की घटनाक्रम के बाद 17 जून को एनकाउंटर में वह घायल हुआ और पटना मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई.

भरत भूषण तिवारी को क्यों मारा गया? मुख्य वजहें क्या हैं ?

पुलिस के अनुसार एनकाउंटर की क्या वजहें हैं ?

etvbharat.com की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के अनुसार भरत अवैध पिस्टल लेकर सार्वजनिक रूप से घूम रहा था, हवा में फायरिंग कर रहा था और पुलिस टीम पर भी गोली चलाई. 16 जून को घर पर पहुंचने पर उसने विरोध किया. 17 जून को STF और लोकल पुलिस ने घेरा डाला, उसने फायरिंग की तो स्व-रक्षा में पैरों पर गोलियां चलाई गईं. पुलिस ने उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया और इलाज की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी.

परिवार और ग्रामीणों के अनुसार मारने की क्या वजहें हैं ?

आज तक की खबर के मुताबिक, भरत ने फेसबुक लाइव में पिस्टल फेंककर सरेंडर कर दिया था. इसके बावजूद 3-4 या 4-5 गोलियां मारी गईं. वह निहत्था था और मानसिक रूप से परेशान था. परिवार का आरोप है कि यह फर्जी एनकाउंटर था. मां ने हत्या और जहर दिए जाने का भी दावा किया.

अन्य एंगल: पटना प्रेस की रिपोर्ट्स में  बताया गया है कि भरत बाढ़ पीड़ितों के मुद्दे उठाता था. भूमि विवाद या सरकारी कामों की आलोचना का जिक्र भी करता था, हालांकि पुलिस ने इसे मानसिक स्वास्थ्य का मामला बताया लेकिन एनकाउंटर कर दिया, जिससे सवाल उठे.

इस घटना में कब कब क्या हुआ ?

  • 16 जून: पुलिस भरत के घर पहुंची. वह पिस्टल लेकर लाइव कर रहा था. 4 घंटे बातचीत चली, पुलिस बिना हथियार छीने लौट गई.
  • 17 जून सुबह: भरत घर से निकला, लाइव किया, खेत/टेम्पररी शेल्टर के पास पहुंचा. पुलिस ने घेरा डाला. लाइव में उसने मांगें पूरी करने पर सरेंडर करने की बात कही, पिस्टल फेंकी. लाइव बंद होते ही गोलियां चलीं.
  • घायल अवस्था: पैरों/निचले हिस्से में गोली लगी, ज्यादा खून बहने से हालत बिगड़ी. पटना PMCH ले जाया गया, वहीं मौत.
  • वीडियो: कई वायरल वीडियो में सरेंडर दिखता है, पुलिस का दावा है कि उसने फिर हथियार उठाने की कोशिश की.

इस मामले में अब तक कौन गिरफ्तार/ सस्पेंड हुआ?

पुलिस ने 3-4 अधिकारियों को सस्पेंड किया: शाहपुर SHO राजेश कुमार मलकार, एक SI और कांस्टेबल आदि. सस्पेंशन एनकाउंटर से पहले वाले लापरवाही (16 जून) के लिए बताया गया.

भरत के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी पर FIR हुई है, उनपर अवैध हथियार रखने और संरक्षण देने का आरोप है.

भरत पर भी FIR हुई है उसपर अवैध हथियार, पुलिस पर फायरिंग, सरकारी काम में बाधा का आरोप है.

इस केस के अबतक के कुल अपडेट क्या हैं ?

  • पुलिस ने भोजपुर DM से मजिस्ट्रेट जांच की मांग की.
  • ग्रामीणों ने आरा-बक्सर हाईवे जाम किया, मोमबत्ती मार्च, लाठीचार्ज हुआ.
  • परिवार न्याय की मांग कर रहा है, स्वतंत्र जांच चाहता है.
  • सोशल मीडिया पर #JusticeForBharatTiwari ट्रेंड कर रहा है. विवाद जारी, मानवाधिकार और पुलिस जवाबदेही के सवाल उठ रहे हैं.

इस मामले का सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव क्या हो रहा है ?

यह मामला बिहार पुलिस की कार्रवाई, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और ग्रामीण मुद्दों (बाढ़) पर बहस छेड़ गया है. सोशल मीडिया पर और मीडिया रिपोर्ट्स में फर्जी एनकाउंटर बताकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि पुलिस इसे जरूरी कार्रवाई कह रही है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Bihar की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.