नीतीश कुमार की NDA में वापसी के ये हैं दो बड़े कारण? बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने किया दावा

Bihar Political Crisis: बिहार में एक बार फिर बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिला है. जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने महागठबंधन से खुद को अलग करते हुए एनडीए में वापसी की है. उन्होंने रविवार को बीजेपी के साथ सरकार बनाते हुए रिकॉर्ड नौवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार की वापसी को दो बड़ी वजह बताई हैं.

रवि शंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा, ‘मेरा मानना ​​है कि नीतीश कुमार की वापसी के दो कारण हैं. पहला इंडिया गठबंधन में भारी अविश्वास की भावना थी और हर कोई एक-दूसरे को नीचे खींचने के तरीके ढूंढ रहा था. दूसरा, जिस तरह से बिहार में ‘जंगल राज’ वापस आ रहा था.’

उन्होंने आगे कहा, ‘लूटपाट, हत्या, बलात्कार, अपहरण और अन्य घटनाओं का बढ़ना एक कारण है. नीतीश कुमार ने सोचा होगा कि इन चीजों को होने देने की उनकी भी एक सीमा है. बिहार में विकास होगा, डबल इंजन की सरकार आएगी और लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीटें जीतेंगे.’

VIDEO | “I believe there are two reasons. First, there was a sense of huge mistrust in the (INDIA) alliance, and everyone was looking for ways to pull each other down. Second, the way ‘Jungle Raj’ was coming back in Bihar. The reason behind instances of looting, murder, rape,… pic.twitter.com/OQ2hDatSNs

