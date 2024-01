Bihar Politics: जेडीयू और आरजेडी में कथित तनाव की अटकलों के बीच बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही महागठबंधन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. इस राजीनितक घटनाक्रम को लेकर राज्य के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा किया है.



जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को कहा, ‘कहने को कुछ नहीं है, आप सब भी देख रहे हैं. कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि कुछ लोग अपने बेटों को, परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मैं कर्पूरी ठाकुर के नक्शेकदम पर चलता हूं. उनका यह बयान कांग्रेस, राजद पर था.’

इंडिया ब्लॉक में दरार की अटकलों के बीच नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी की चर्चा पर जीतन राम मांझी ने कहा, ‘इन परिस्थितियों में, क्या आपको लगता है कि वे एकजुट रहेंगे?’

दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर का हवाला देकर बुधवार को कहा था, ‘आप सभी को याद रखना चाहिए कि अन्य चीजों के अलावा, कर्पूरी ठाकुर को कभी भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करने के लिए याद किया जाएगा. कर्पूरी जी ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया.’

VIDEO | “There is nothing to say, you all are watching too. A few days ago Nitish Kumar said, ‘a few people want to promote their sons, but I follow the footsteps of Karpoori Thakur’. His statement was directed at the Congress, RJD. Under these circumstances, do you think they… pic.twitter.com/TrxlARc8LT

— Press Trust of India (@PTI_News) January 26, 2024