नीतीश कुमार के बाद कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? रेस में ये तीन नाम सबसे आगे

Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य की बागडोर छोड़कर राज्यसभा का रुख कर रहे हैं. इस बदलाव के साथ ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है.

Bihar CM News: बिहार की राजनीति में आए बदलाव ने न केवल पटना बल्कि दिल्ली के सियासी गलियारों को भी हिलाकर रख दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार की सत्ता को अलविदा कहकर केंद्र की राजनीति में एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं. नीतीश कुमार ने खुद राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश कुमार अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं. राज्यसभा की खाली सीटों के लिए चुनाव 16 मार्च को होना है और उसी दिन परिणामों की घोषणा भी कर दी जाएगी. इस बड़े बदलाव के साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि नीतीश कुमार के बाद अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा?

रेस में शामिल तीन दिग्गज

राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस बार बीजेपी किसी गठबंधन के साथी को नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के किसी कद्दावर नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगी. इस रेस में तीन नाम सबसे प्रमुखता से उभरकर सामने आ रहे हैं.

सम्राट चौधरी प्रबल दावेदार

बिहार बीजेपी के वर्तमान कद्दावर नेताओं में सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर है. मुंगेर के लखनपुर में जन्मे सम्राट चौधरी एक मंझे हुए राजनेता हैं. उनके पिता शकुनी चौधरी भी बिहार की राजनीति के दिग्गज रहे हैं.

आरजेडी छोड़कर आए बीजेपी में

सम्राट चौधरी ने 1990 में राजनीति शुरू की थी. वे राबड़ी देवी और जीतन राम मांझी की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं. 2014 में आरजेडी छोड़कर बीजेपी में आने के बाद उनका कद लगातार बढ़ता गया.

सम्राट चौधरी कोइरी (कुशवाहा) समाज से आते हैं, जिसकी बिहार में बड़ी आबादी है. उन्होंने नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए पगड़ी बांधने का संकल्प लिया था, जो काफी चर्चित रहा. ओबीसी वोट बैंक पर उनकी पकड़ उन्हें सीएम पद का प्रबल दावेदार बनाती है.

नित्यानंद राय भी रेस में

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को बीजेपी का साइलेंट परफॉर्मर माना जाता है. हालिया लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी के आलोक मेहता को हराकर अपनी सांगठनिक और जनाधार वाली ताकत को एक बार फिर साबित किया है. साल 2000 से सक्रिय राजनीति में रहने वाले नित्यानंद राय बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं.

मिलने वाली है बड़ी जिम्मेदारी?

वे उजियारपुर से लगातार विधायक रहे और अब सांसद के रूप में केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. बीजेपी नित्यानंद राय को आरजेडी के पारंपरिक यादव वोट बैंक में सेंध लगाने वाले सबसे मजबूत हथियार के रूप में देखती है. अमित शाह भी कई बार मंचों से कह चुके हैं कि नित्यानंद राय को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी. ऐसे में राज्य का मुखिया बनाना उनके लिए सबसे बड़ा इनाम हो सकता है.

डॉ. दिलीप जायसवाल का नाम भी चर्चा में

बिहार बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल की छवि एक साफ-सुथरे, शिक्षित और शांत नेता की है. खगड़िया में जन्मे डॉ. जायसवाल को संगठन चलाने का लंबा अनुभव है. डॉ. जायसवाल लगभग 22 वर्षों तक बिहार बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष रहे. वे नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और 2009 से लगातार विधान परिषद के सदस्य हैं.

सीमांचल के इलाकों (पूर्णिया, किशनगंज, अररिया) में उनकी गहरी पैठ है. बीजेपी उन्हें एक ऐसे चेहरे के रूप में देख सकती है जो विवादों से दूर रहे और संगठन के साथ तालमेल बिठाकर शासन चला सके.

क्या चौंका सकती है बीजेपी?

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले ने एनडीए गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया है. अगर सीएम बीजेपी का बनता है तो अब देखना यह है कि क्या बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के तहत किसी पिछड़े चेहरे को मौका देती है या फिर किसी चौंकाने वाले नाम के साथ सामने आती है.