पटना: बिहार में ‘पोस्टर वार’ थमने का नाम नहीं ले रहा है. पटना की सड़कों पर सोमवार को एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव (Tejashwi Prasad Yadav) के बेरोजगारी हटाओ यात्रा (Berojgari Hatao Yatra) पर कटाक्ष करते हुए पोस्टर लगाए गए हैं. पोस्टर किसके द्वारा लगाए गए हैं, इसका कोई उल्लेख पोस्टर पर नहीं किया गया है. हालांकि माना जा रहा है कि जद (यू) समर्थकों द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं.

JDU एमएलए और एमएलसी अपनी ही सरकार पर हमलावर, बेरोजगारी पर CM नीतीश कुमार को कठघरे में किया खड़ा

पोस्टर में राजद की यात्रा पर सवाल उठाया गया है. तेजस्वी की बस से होने वाली यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए पोस्टर के जरिए राजद पर अतिपिछड़ों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं. इस पोस्टर में तेजस्वी जिस बस से यात्रा पर निकलेंगे, उस बस पर सवाल खड़े किए गए हैं. बस को किसी ‘राक्षस’ की तरह दिखाया गया है, जिस पर तेजस्वी और लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav) खड़े दिखाई पड़ रहे हैं. पोस्टर के जरिए अति पिछड़ी जाति से आने वाले एक व्यक्ति को दिखाया गया है, जो बीपीएल सूची में होते हुए बस का मालिक बताया गया था. पोस्टर पर इसे अतिपिछड़ों के साथ आर्थिक जालसाजी बताई गई है.

पोस्टर पर लिखा है, “सामाजिक न्याय के ढोंगी ने किया अति पिछड़ा के साथ आर्थिक जालसाजी.” उल्लेखनीय है कि दो दिन पूर्व जद (यू) ने खुलासा किया था कि जिस बस से तेजस्वी बेरोजगारी यात्रा निकाल रहे हैं, उसका मालिक बीपीएल सूची का व्यक्ति है.

Bihar: Posters against Rashtriya Janata Dal (RJD) seen in parts of Patna. pic.twitter.com/ANxwfHUgWx

— ANI (@ANI) February 17, 2020