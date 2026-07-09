बापरे... गजब निकले चोर! पहले लोहे के पुल और ट्रैक अब हाई वोल्टेज रेलवे तार पर ही डाल दिया डाका

बिहार के गया-पटना रेलखंड से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां चोरों ने रेलवे की 25 हजार वोल्ट क्षमता वाली ओवरहेड इलेक्ट्रिक (OHI) तार का एक हिस्सा काटकर चोरी कर लिया. इस घटना की वजह से रेल परिचालन कई घंटों तक प्रभावित रहा और रेलवे को अस्थायी व्यवस्था के तहत ट्रेनों का संचालन करना पड़ा. घटना ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह घटना तड़के उस समय हुई जब तेहटा और जहानाबाद रेलवे स्टेशनों के बीच ओवरहेड बिजली लाइन को नुकसान पहुंचाया गया. करीब 100 मीटर लंबी तार काटे जाने से उस रेलखंड पर विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे सामान्य तरीके से ट्रेनों का संचालन संभव नहीं रहा. यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए रेलवे ने कुछ समय तक सिंगल लाइन व्यवस्था के जरिए ट्रेनों को चलाया.
तकनीकी टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया और क्षतिग्रस्त ओएचई लाइन की मरम्मत शुरू की गई. कई घंटे की मेहनत के बाद रेलवे ने लाइन को दोबारा चालू किया और रेल यातायात सामान्य किया. अधिकारियों का कहना है कि समय रहते मरम्मत पूरी होने से लंबे समय तक परिचालन प्रभावित होने से बच गया.
रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों के अनुसार, चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया गया है और घटना में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है. आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय सूचना और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है.
ये पहली बार नहीं है जब बिहार में रेलवे की विद्युत या सिग्नल व्यवस्था को निशाना बनाया गया हो. पिछले कुछ सालों में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें सिग्नल केबल या ओवरहेड बिजली लाइन की चोरी और चोरी की कोशिश की गई. इन घटनाओं के कारण कई बार ट्रेनें घंटों तक प्रभावित हुईं और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
रेलवे लगातार अपने जरूरी मार्गों पर निगरानी बढ़ाने, गश्त तेज करने और आधुनिक सुरक्षा तकनीकों के इस्तेमाल पर काम कर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और सख्त की जाएगी. फिलहाल गया-पटना रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन सामान्य हो चुका है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें