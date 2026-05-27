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ससुराल वालों ने लाठी से मार-मारकर कर डाली महिला की हत्या, खेत में मिली लाश- दो बच्चों के सिर से उठा मां का साया

बिहार के रोहतास जिले में पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया. खेत में भिंडी तोड़ने गई 30 वर्षीय महिला की कथित तौर पर ससुराल पक्ष के लोगों ने लाठियों से पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: May 27, 2026, 8:05 PM IST
ससुराल वालों ने लाठी से मार-मारकर कर डाली महिला की हत्या, खेत में मिली लाश- दो बच्चों के सिर से उठा मां का साया

Bihar Crime News: बिहार के रोहतास जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद ने एक महिला की जान ले ली. नौहट्टा इलाके में रहने वाली 30 साल की सविता देवी की कथित तौर पर उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है.

पुलिस के अनुसार, घटना मंगलवार (26, मई) शाम की है. सविता देवी खेत में भिंडी तोड़ने गई थीं, तभी उनके रिश्तेदारों ने उन पर हमला कर दिया. आरोप है कि लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए.

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लंबे समय से चल रहे थे झगड़े

मृतका अपने दो छोटे बच्चों के साथ गांव में रहती थीं, जबकि उसका पति अरविंद विश्वकर्मा दूसरे राज्य में काम करता है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि परिवार के अंदर लंबे समय से तनाव चल रहा था. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के पीछे निजी रिश्तों और पुराने विवादों का एंगल भी सामने आ रहा है.

जांच के दौरान पुलिस को ये जानकारी मिली कि सविता देवी की जान-पहचान बिजली विभाग के एक अधिकारी से थी, जो अक्सर उनसे मिलने आता था. इस बात को लेकर परिवार में कई बार विवाद हुआ था. ससुराल पक्ष इन मुलाकातों का विरोध करता था और इसे लेकर घर में तनाव बना रहता था.

इसी बीच बिजली विभाग की टीम ने आरोपी शंभू विश्वकर्मा के घर पर छापेमारी की थी, जिसके बाद बिजली चोरी का मामला दर्ज हुआ. परिवार को शक था कि इस कार्रवाई में सविता देवी ने उस अधिकारी की मदद की थी. पुलिस मान रही है कि इसी नाराजगी ने हिंसक रूप ले लिया.

पुलिस कर रही मामले की जांच

रोहतास के पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार ने बताया कि मामले में आठ लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है. इनमें मृतका के चाचा ससुर शंभू विश्वकर्मा और उसके दो बेटे भी शामिल हैं. पुलिस ने मुख्य आरोपी शंभू विश्वकर्मा को झारखंड के गढ़वा जिले से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.

पुलिस का क्या कहना है?

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी. वहीं, महिला के बच्चों की स्थिति को लेकर भी गांव में चिंता का माहौल बना हुआ है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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