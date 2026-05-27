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अब शहरों की जमीन का भी बनेगा हिसाब-किताब! बिहार में बड़े लैंड सर्वे को सम्राट कैबिनेट की मंजूरी

बिहार सरकार पुराने अप्रासंगिक प्रावधानों को हटाकर नई परिभाषाएं और डिजिटल प्रक्रियाएं लागू करना चाहती है, ताकि जमीन रिकॉर्ड आधुनिक और विश्वसनीय बन सकें.

Written by: Anjali Karmakar
Published: May 27, 2026, 11:17 PM IST
अब शहरों की जमीन का भी बनेगा हिसाब-किताब! बिहार में बड़े लैंड सर्वे को सम्राट कैबिनेट की मंजूरी
बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने शहरों की जमीन का सर्वे शुरू करने का ऐलान किया है (ANI)

बिहार में जमीन सर्वे को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. गांवों के बाद अब राज्य के शहरों में भी स्पेशल लैंड सर्वे कराया जाएगा.बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी गई. इसके साथ ही शहरी इलाकों में भी जमीन का नया रिकॉर्ड, नक्शा और खतियान तैयार करने का रास्ता साफ हो गया है.

बिहार की BJP सरकार का कहना है कि इस फैसले से जमीन विवाद, फर्जीवाड़ा और अवैध खरीद-बिक्री पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. पिछले दो सालों से बिहार के ग्रामीण इलाकों में जमीन सर्वे का काम चल रहा है, जहां रैयती जमीनों का नया खतियान और भू-नक्शा तैयार किया जा रहा है. अब इसी प्रक्रिया को शहरों तक बढ़ाया जाएगा.

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सर्वे प्रक्रिया को डिजिटल लागू करना चाहती है सरकार
बिहार कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, सर्वे प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और सटीक बनाने के लिए नियमों में कई बदलाव किए गए हैं. सरकार पुराने अप्रासंगिक प्रावधानों को हटाकर नई परिभाषाएं और डिजिटल प्रक्रियाएं लागू करना चाहती है, ताकि जमीन रिकॉर्ड आधुनिक और विश्वसनीय बन सकें.

इस फैसले के पीछे सरकार की बड़ी शहरी विकास योजना भी मानी जा रही है. हाल ही में बिहार सरकार ने 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना को मंजूरी दी थी. इसके लिए कई इलाकों में जमीन अधिग्रहण और मास्टर प्लान की तैयारी चल रही है.

कैसे मिलेगा जमीन का मुआवजा?
नई भूमि खरीद नीति के तहत बिहार सरकार लोकहित परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण को आसान बनाना चाहती है. शहरी क्षेत्रों में जमीन का मुआवजा बाजार मूल्य या सर्किल रेट में जो ज्यादा होगा, उसके दोगुने के आधार पर दिया जाएगा. वहीं, ग्रामीण इलाकों में यह रकम 4 गुना तक होगी. इसके अलावा 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है.

सर्वे से क्या फायदा?
एक्सपर्ट का मानना है कि अगर यह सर्वे पूरी तरह सफल रहा, तो बिहार में दशकों पुराने जमीन विवादों को सुलझाने में बड़ी मदद मिल सकती है. साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड बनने से लोगों को जमीन से जुड़े दस्तावेजों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी कम लगाने पड़ेंगे.

सर्वे का प्रोसेस क्या है, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
जमीन मालिक (रैयत) को सबसे पहले एक फॉर्म भरना है. इसके जरिए जमीन से संबंधित सभी जानकारी सरकार के डॉक्यूमेंट में दर्ज होगी. फॉर्म के साथ आप खतियान, केवाला (डीड), रसीद (मोटेशन), की फोटो कॉपी जमा कर सकते हैं.

फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया क्या है?
विभाग ने दो फॉर्म जारी किए हैं. पहला- प्रपत्र-2 और दूसरा- प्रपत्र- 3(ए) है. प्रपत्र-2 में लोगों से जमीन से संबंधित 11 तरह की जानकारी मांगी जा रही है. इसमें रैयत (जमीन मालिक) और हिस्सेदार का नाम, स्थायी पता, खाता नंबर, खसरा नंबर, रकबा, जमीन की चौहद्दी, जमीन किस किस्म की है, लगान की राशि, जमाबंदी और अभियुक्ति शामिल है.

प्रपत्र-3 (ए) इसे ही वंशावली भी कहा जाता है. इसमें मुख्य रूप से पूर्वजों से लेकर अब तक अपने परिवार की (फैमिली ट्री ) जानकारी देनी है. फॉर्म में तीन लोगों के भरने की व्यवस्था है.

कहां से मिलेगा फॉर्म?
अंचल कार्यालय (सर्किल ऑफिस) से फॉर्म ले सकते हैं. अगर आप कहीं जाना नहीं चाहते हैं तो भू-राजस्व विभाग के पोर्टल https://dlrs.bihar.gov.in/ से फॉर्म को घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं. ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म लेने के बाद इसे दोनों तरीके से जमा भी कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन के लिए कितने पोर्टल हैं?
जवाब: भूमि एवं राजस्व विभाग ने दो पोर्टल बनाए गए हैं. पहला पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ है. जबकि, दूसरा पोर्टल https://dlrs.bihar.gov.in/ है.

सर्वे का काम होने के बाद जमीन का क्या होगा?
भू-राजस्व विभाग के अधिकारी के मुताबिक, सरकार इस सर्वे के माध्यम से जमीन के रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना चाह रही है. इससे जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी. इससे तय हो जाएगा कि जमीन का असली मालिकाना हक किसके पास है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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