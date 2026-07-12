SI परीक्षा के लिए राज्यभर में चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली-बिहार के जारी समर स्पेशल सेवाएं भी 31 जुलाई तक बढ़ी, यहां देखें लिस्ट

Special train: बिहार में पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए पूर्व मध्य रेलवे (ECR) और समस्तीपुर रेल मंडल ने बड़ी राहत दी है. परीक्षाओं के दौरान होने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष परीक्षा स्पेशल ट्रेनें पटरी पर उतारी हैं. इसके अलावा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से बिहार आने-जाने वाले नौकरीपेशा लोगों और प्रवासियों की सुविधा के लिए 11 लोकप्रिय समर स्पेशल और क्लोन ट्रेनों के परिचालन की अवधि को भी 31 जुलाई 2026 तक विस्तार देने का निर्णय लिया गया है.
बिहार में परीक्षा के दिनों में रेलवे स्टेशनों और बसों में भारी भीड़ देखने को मिलती है. इसी समस्या का समाधान करते हुए रेलवे ने रविवार 12 जुलाई को विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने और वहां से सुरक्षित वापसी के लिए गया, किऊल, नवादा, समस्तीपुर और पटना जैसे प्रमुख रेलखंडों पर विशेष ट्रेनों के परिचालन का टाइम टेबल जारी किया है.
|ट्रेन संख्या
|ट्रेन का नाम / रूट
|प्रस्थान समय
|प्रमुख ठहराव
|गंतव्य
|03218
|सुपौल – मधुबनी परीक्षा स्पेशल
|14:00 बजे
|झंझारपुर, सकरी
|मधुबनी
|03213
|बेतिया – सिवान परीक्षा स्पेशल
|14:00 बजे
|बापूधाम मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा
|सिवान
|03219
|सीतामढ़ी – बेतिया परीक्षा स्पेशल
|14:00 बजे
|रक्सौल
|बेतिया
|03215
|मधुबनी – हाजीपुर परीक्षा स्पेशल
|14:00 बजे
|दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर
|हाजीपुर
|03216
|मुजफ्फरपुर – सिवान परीक्षा स्पेशल
|14:00 बजे
|हाजीपुर, छपरा
|सिवान
|03217
|समस्तीपुर – पाटलिपुत्र परीक्षा स्पेशल*
|14:00 बजे
|मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा
|पाटलिपुत्र*
|03214
|दरभंगा – बरौनी परीक्षा स्पेशल
|14:00 बजे
|लहेरियासराय, समस्तीपुर
|बरौनी
|03220
|मुजफ्फरपुर – बेतिया परीक्षा स्पेशल
|14:00 बजे
|बापूधाम मोतिहारी
|बेतिया
परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्र बिना किसी परेशानी के अपने घर लौट सकें, इसके लिए गया से किऊल के लिए वापसी ट्रेन (03211) शाम 5:45 बजे गया से रवाना होगी, जो रात 9:45 बजे किऊल पहुंचेगी.
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|प्रस्थान समय
|प्रमुख स्टेशन / रूट
|गंतव्य व आगमन समय
|03206
|किऊल-गया परीक्षा स्पेशल
|दोपहर 1:30 बजे (किऊल)
|किऊल → शेखपुरा → वारिसलीगंज → नवादा → तिलैया → वजीरगंज
|गया, शाम 5:30 बजे
|03207
|नवादा-गया परीक्षा स्पेशल
|दोपहर 1:45 बजे (नवादा)
|नवादा → तिलैया → वजीरगंज
|गया, शाम 5:45 बजे
|03211
|गया-किऊल परीक्षा स्पेशल
|शाम 5:45 बजे (गया)
|गया → वजीरगंज → तिलैया → नवादा → वारिसलीगंज → शेखपुरा
|किऊल, रात 9:45 बजे
|03202
|पटना-भभुआ रोड परीक्षा स्पेशल
|रात 11:00 बजे (पटना)
|पटना → तारेगना → जहानाबाद → गया → डेहरी ऑन सोन → सासाराम
|भभुआ रोड, सुबह 4:00 बजे
समस्तीपुर मंडल के पीआरओ आरके सिंह के अनुसार, दिल्ली और बिहार के बीच यात्रियों की लगातार भारी मांग को देखते हुए निम्नलिखित ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं.
|ट्रेन संख्या
|ट्रेन का नाम/रूट
|परिचालन अवधि
|चलने का दिन
|02563
|बरौनी – नई दिल्ली क्लोन स्पेशल
|31 जुलाई तक
|प्रतिदिन
|02564
|नई दिल्ली – बरौनी क्लोन स्पेशल
|1 अगस्त तक
|प्रतिदिन
|02569
|दरभंगा – नई दिल्ली क्लोन स्पेशल
|31 जुलाई तक
|प्रतिदिन
|02570
|नई दिल्ली – दरभंगा क्लोन स्पेशल
|1 अगस्त तक
|प्रतिदिन
|05219
|मुजफ्फरपुर – आनंद विहार स्पेशल
|31 जुलाई तक
|प्रत्येक शुक्रवार
|05220
|आनंद विहार – मुजफ्फरपुर स्पेशल
|1 अगस्त तक
|प्रत्येक शनिवार
|05579
|पूर्णिया कोर्ट – आनंद विहार स्पेशल
|31 जुलाई तक
|प्रत्येक शुक्रवार एवं रविवार
|05580
|आनंद विहार – पूर्णिया कोर्ट स्पेशल
|2 अगस्त तक
|प्रत्येक रविवार एवं मंगलवार
|05575
|सहरसा – आनंद विहार स्पेशल
|28 जुलाई तक
|प्रत्येक मंगलवार
|05576
|आनंद विहार – सहरसा स्पेशल
|30 जुलाई तक
|प्रत्येक गुरुवार
|09045
|उधना – मधुबनी स्पेशल
|26 जुलाई तक
|प्रत्येक रविवार
|09046
|मधुबनी – उधना स्पेशल
|27 जुलाई तक
|प्रत्येक सोमवार
|09047
|उधना – झंझारपुर स्पेशल
|26 जुलाई तक
|प्रत्येक रविवार
|09048
|झंझारपुर – उधना स्पेशल
|27 जुलाई तक
|प्रत्येक सोमवार
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें