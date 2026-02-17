Hindi India Hindi

Bihar Snake Bite Death Compensation Up Maharashtra Kerala Also Give Amount

सांप के काटने पर भी मिलता है मुआवजा! यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में लागू है ये नियम

Snake Bite Compensation: बिहार में सांप के काटने से मौत होने पर अब पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा मिल सकता है. विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार ने सांप को वन्यजीव घोषित करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं.

लंबे समय से यह बहस चल रही थी कि जब अन्य जंगली जानवरों के हमले पर मुआवजा मिलता है, तो सांप के काटने पर क्यों नहीं? (Photo From Freepik)

बिहार में सांप के काटने से मौत के मामलों को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अगर किसी व्यक्ति की सांप के डंसने से जान चली जाती है, तो उसके परिवार को अब 10 लाख रुपये तक मुआवजा मिलेगा. फिलहाल राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सांप के डंसने से मौत पर 4 लाख रुपये दिए जाते हैं, लेकिन अब इसे बढ़ाकर वन्यजीव हमले की तरह मुआवजा देने का प्लान बनाया जा रहा है. इस मुद्दे पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सांप को वन्यजीव घोषित करने की प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि सर्पदंश से हुई मौत को भी वन्यजीव से क्षति के बराबर माना जा सके.

कब से लागू होगी मुआवजा देने की व्यवस्था?

मंगलवार को बिहार विधानसभा परिसर स्थित अपने चैंबर में स्पीकर प्रेम कुमार ने वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में उन्होंने साफ कहा कि दिवंगत सुशील कुमार मोदी ने डिप्टी सीएम रहते सदन में सांप को वन्यजीव घोषित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक यह काम पूरा नहीं हो पाया है. समीक्षा में यह बात सामने आई कि प्रक्रिया लंबित है, इसके बाद स्पीकर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जरूरी कार्रवाई पूरी कर सर्पदंश से मृत्यु पर 10 लाख रुपये मुआवजा देने की व्यवस्था जल्द लागू की जाए.

बरसात में बढ़ जाते हैं सांप काटने के मामले

भारत में सांप काटने के मामले एक गंभीर समस्या हैं, खासकर बरसात के मौसम में जब खेतों और गांवों में सांप ज्यादा निकलते हैं. खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूर इसका सबसे ज्यादा शिकार होते हैं. यही वजह है कि लंबे समय से यह बहस चल रही थी कि जब अन्य जंगली जानवरों के हमले पर मुआवजा मिलता है, तो सांप के काटने पर क्यों नहीं? बिहार का यह कदम इसी दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

किन-किन राज्यों में मिलता है इसका मुआवजा?

देश में सांप के डंसने से मौत पर मुआवजे का नियम हर राज्य में अलग है. कुछ राज्यों में मदद मिलती है, जबकि कई जगह कोई स्पष्ट नीति नहीं है. चलिए आपको उन राज्यों के बारे में बताते हैं, जहां सांप के डंसने से मौत पर मुआवजा मिलता है –

उत्तर प्रदेश: 2018 से 4 लाख रुपये मुआवजा, किसान होने पर 1 लाख अतिरिक्त.

बिहार: अभी 4 लाख रुपये, अब 10 लाख की तैयारी

केरल: 5 लाख रुपये मुआवजा

महाराष्ट्र: वन्यजीव हमले में शामिल नहीं, कृषि विभाग 2 लाख तक सहायता देता है (कुछ शर्तों के साथ).

नीलगाय के शिकारियों को बढ़ाने का निर्देश

स्पीकर प्रेम कुमार ने बैठक में एक और अहम मुद्दा उठाया. उन्होंने बिहार में घोड़परास (नीलगाय) के शिकारियों की संख्या 200 से बढ़ाकर 400 करने का निर्देश दिया. जानकारी के मुताबिक, बिहार में नीलगाय के शिकार के लिए लाइसेंसधारी शूटरों की संख्या बेहद कम है और इस समय केवल 13 अनुज्ञप्तिधारी शूटर ही मौजूद हैं.

