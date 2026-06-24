बिहार शिक्षक ट्रांसफर नियमों में बड़ा बदलाव, 30 विकल्प भर सकेंगे टीचर, मेरिट से तय होगी पोस्टिंग

Bihar teacher transfer policy 2026: बिहार सरकार जुलाई 2026 तक शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है. नई नीति के तहत शिक्षकों को अपनी पसंद के 30 स्कूलों को चुनने का मौका मिलेगा, साथ ही पहली बार मेरिट और सीनियरिटी को प्राथमिकता दी जाएगी.

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बिहार शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव (AI इमेज है)

Bihar teacher transfer policy: बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. राज्य सरकार ने बहुप्रतीक्षित शिक्षक तबादला नीति को अंतिम रूप दे दिया है, जिसे जल्द ही राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने वाली है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के नेतृत्व में तैयार इस नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को मानसिक तनाव से मुक्त करना है ताकि वे बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकें.

जुलाई से लागू

शिक्षा विभाग ने नई तबादला नीति के सभी तकनीकी पहलुओं को पूरा कर लिया है और अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष भेजा जाएगा. माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट बैठक में इस नीति को हरी झंडी मिल जाएगी. सरकार की पूरी कोशिश है कि जुलाई 2026 के अंत तक ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरी तरह संपन्न कर लिया जाए, ताकि शैक्षणिक सत्र के दौरान बच्चों की पढ़ाई पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े.

मनपसंद स्कूल चुनने को 30 विकल्प

इस नई नीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि शिक्षकों को पदस्थापन के लिए कुल 30 स्कूलों को चुनने का विकल्प दिया जाएगा. शिक्षक अपनी सुविधा और वरीयता के अनुसार इन विकल्पों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भर सकेंगे. इससे अनियमित या जबरन होने वाले पदस्थापन की समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी और शिक्षक अपनी मर्जी के क्षेत्र के करीब रहकर पूरे समर्पण के साथ शिक्षण कार्य कर सकेंगे.

मेरिट और सीनियोरिटी को वरीयता

बिहार के इतिहास में पहली बार शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया में मेरिट और सीनियरिटी को मुख्य आधार बनाया गया है. यदि किसी स्कूल में निर्धारित सीट से अधिक आवेदन आते हैं, तो सबसे पहले पुराने और वरिष्ठ शिक्षकों को अवसर दिया जाएगा. इसके बाद भी यदि संख्या की कोई बाधा आती है, तो मेरिट सूची में ऊपर रहने वाले शिक्षकों को मनपसंद स्कूल आवंटित किया जाएगा.

इन शिक्षकों को प्रायोरिटी

नई तबादला नीति में मानवीय पहलुओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है. गंभीर रूप से बीमार, दिव्यांग और महिला शिक्षकों को उनके घर के सबसे नजदीकी स्कूल में पदस्थापित करने का विशेष प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने छात्र-शिक्षक अनुपात को दुरुस्त करने के लिए हर स्कूल में विषयवार शिक्षकों की संख्या भी निर्धारित कर दी है, जिससे स्कूलों में शिक्षकों का संतुलन बना रहेगा.