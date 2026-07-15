बिहार-यूपी और दिल्ली रूट की 40 से ज्यादा ट्रेनों का बदला शेड्यूल, कई पैसेंजर और एक्सप्रेस गाड़ियों का रूट डायवर्जन, यहां जानें अपने ट्रेन का हाल

Train cancelled updates: गोरखपुर कैंट-उनौला रेल खंड पर दोहरीकरण कार्य के कारण 16 से 24 जुलाई, 2026 तक बिहार, यूपी और दिल्ली रूट की 40 से अधिक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी. इस दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए कई एक्सप्रेस व पैसेंजर गाड़ियों को निरस्त, डायवर्ट और शॉर्ट-टर्मिनेट किया गया है.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 15, 2026, 7:48 AM IST
Train cancelled list
16-21 जुलाई के बीच ये ट्रेनें रहेंगी कैंसिल
  • वाराणसी मंडल के गोरखपुर कैंट-उनौला स्टेशनों के बीच रेल दोहरीकरण यानि डबल लाइन का काम शुरू
  • 16 जुलाई से 24 जुलाई, 2026 तक नॉन-इंटरलोकिंग कार्य और रेल संरक्षा आयुक्त का निरीक्षण,
  • छपरा, मुजफ्फरपुर, आनंद विहार और अमृतसर रूट की कई ट्रेनें निरस्त, डायवर्ट या शॉर्ट-टर्मिनेट की गई हैं,

Train Cancelled list updates:  अगर आप जुलाई में बिहार, उत्तर प्रदेश या दिल्ली की ओर रेल से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारतीय रेलवे के पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में गोरखपुर कैंट-पनियहवा रेलखंड पर गोरखपुर कैंट और उनौला स्टेशनों के बीच दोहरीकरण का काम शुरू होने जा रहा है. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) सुमित कुमार के अनुसार, 16 से 21 जुलाई, 2026 तक प्री-नॉन इंटरलॉक और नॉन इंटरलॉक कार्य होना है, जिस वजह से इस रूट पर सफर करने वाले हजारों यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए, रेलवे ने 40 से अधिक एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट या शॉर्ट-टर्मिनेट किया है. यात्रा पर निकलने से पहले सभी यात्री ट्रेनों की यह नई लिस्ट जरूर चेक कर लें.

ये ट्रेनें कैंसिल

रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने के इस काम की वजह से कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियां निरस्त की गई हैं.

और पढ़ें: Train Cancelled: मुंबई में लैंडस्लाइड और मेंटनेंस के चलते लखनऊ व बिहार जाने वाली ये ट्रेनें रद्द, देखें इस महीने की पूरी कैंसिल ट्रेन लिस्ट

ट्रेन संख्या / नाम मार्ग रद्द रहने की तारीख
15105/15106 छपरा – नौतनवा – छपरा एक्सप्रेस 21 जुलाई 2026
14111/14112 प्रयागराज जं. – मुजफ्फरपुर – प्रयागराज जं. एक्सप्रेस 20 जुलाई 2026
15567/15568 बापूधाम मोतिहारी – आनंद विहार टर्मिनस – बापूधाम मोतिहारी एक्सप्रेस 21 जुलाई (बापूधाम मोतिहारी से), 22 जुलाई (आनंद विहार टर्मिनस से)
55040 नकहा जंगल – नरकटियागंज सवारी गाड़ी 20, 21 जुलाई 2026
55048 गोरखपुर कैंट – नरकटियागंज सवारी गाड़ी 18 से 21 जुलाई 2026
55047 नरकटियागंज – गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी 19, 20, 21, 23 जुलाई 2026
55096 गोरखपुर कैंट – नरकटियागंज सवारी गाड़ी 19, 20, 21, 24 जुलाई 2026
55039 नरकटियागंज – बढ़नी सवारी गाड़ी 19, 24 जुलाई 2026
55055 छपरा – गोरखपुर सवारी गाड़ी 20, 21 जुलाई 2026
55056 गोरखपुर – छपरा सवारी गाड़ी 20, 21 जुलाई 2026
55097 नरकटियागंज – गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी 20, 21, 22 जुलाई 2026

इस रूट पर डायवर्ट रहेगी ट्रेन

लंबे रूट की कई एक्सप्रेस ट्रेनों को उनके नियमित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा, जिससे वे अपने कई पुराने स्टॉपेज पर नहीं रुकेंगी,

ट्रेन संख्या / नाम चलने की तारीख परिवर्तित मार्ग जिन स्टेशनों पर ठहराव नहीं रहेगा
15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस 19, 20 जुलाई 2026 रोजा – लखनऊ (उ.रे.) – बाराबंकी – अयोध्या कैंट – वाराणसी जं. – छपरा ग्रामीण – मुजफ्फरपुर मैंगल गंज, सीतापुर सिटी, सीतापुर, बुढ़वल, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, कप्तानगंज, घुघुली, सिसवा बाजार, खड्डा, बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, चनपटिया, बेतिया, सगौली, बापूधाम मोतिहारी, पिपरा, चकिया, मेहसी, मोतीपुर
14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर एक्सप्रेस 21 जुलाई 2026 छपरा – वाराणसी जं. – अयोध्या कैंट – बाराबंकी – लखनऊ (उ.रे.) – रोजा एकमा, दुरौंधा, सीवान, मैरवा, भटनी, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बुढ़वल, सीतापुर, मैंगल गंज
15565 ललितग्राम-नई दिल्ली एक्सप्रेस 21 जुलाई 2026 छपरा – वाराणसी जं. – अयोध्या कैंट – बाराबंकी सीवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा
15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस 19, 21 जुलाई 2026 छपरा – जौनपुर – अयोध्या कैंट – बाराबंकी एकमा, सीवान, मैरवा, देवरिया सदर, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, मनकापुर, गोंडा, करनैलगंज
15651 गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस 20 जुलाई 2026 छपरा – जौनपुर – अयोध्या कैंट – बाराबंकी सीवान, भटनी, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा
15110 मथुरा-छपरा एक्सप्रेस 21 जुलाई 2026 कानपुर सेंट्रल – प्रयागराज जं. – बनारस – वाराणसी जं. – भटनी – छपरा ऐशबाग, बादशाहनगर, बाराबंकी, गोंडा, मनकापुर, मसकनवां, बभनान, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, देवरिया सदर
12565 दरभंगा-नई दिल्ली एक्सप्रेस 21 जुलाई 2026 छपरा – वाराणसी जं. – बनारस – प्रयागराज जं. – कानपुर सेंट्रल सीवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, गोंडा, बादशाहनगर, ऐशबाग, उन्नाव
15532 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस 20 जुलाई 2026 रोजा – लखनऊ (उ.रे.) – बाराबंकी – अयोध्या कैंट – जौनपुर – छपरा सीतापुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, भटनी, सीवान
15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस 20 जुलाई 2026 छपरा – वाराणसी जं. – सुलतानपुर – लखनऊ (उ.रे.) सीवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा
22583 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 21 जुलाई 2026 छपरा – वाराणसी जं. – अयोध्या कैंट सीवान, भटनी, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर, अयोध्या धाम
13019 हावड़ा-काठगोदाम एक्सप्रेस 20 जुलाई 2026 छपरा – वाराणसी जं. – अयोध्या कैंट – बाराबंकी कोपा सम्होता, दाउदपुर, एकमा, चैनवा, दुरौंधा, सीवान, जीरादेई, मैरवा, बनकटा, बेलथरा रोड, भटनी, देवरिया सदर, चौरी चौरा, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मनकापुर, गोंडा, जरवल रोड
15273 रक्सौल-आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस 21 जुलाई 2026 कप्तानगंज – थावे – सीवान – गोरखपुर कैंट पिपराईच
14010 आनंद विहार टर्मिनस-बापूधाम मोतिहारी एक्सप्रेस 20 जुलाई 2026 गोरखपुर कैंट – सीवान – थावे – कप्तानगंज
19725 खातीपुरा-दरभंगा एक्सप्रेस 21 जुलाई 2026 बाराबंकी – अयोध्या कैंट – शाहगंज – मऊ – भटनी – सीवान – थावे गोंडा, गोरखपुर
02563 बरौनी-नई दिल्ली विशेष 21 जुलाई 2026 छपरा – औंड़िहार – बनारस – वाराणसी जं. – प्रयागराज जं. – कानपुर सेंट्रल सीवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती, ऐशबाग
02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष 21 जुलाई 2026 छपरा – औंड़िहार – वाराणसी जं. – बनारस – प्रयागराज जं. – कानपुर सेंट्रल सीवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती, ऐशबाग

आधे रास्ते तक ही चलेगी ये ट्रेनें

यात्रियों की सुविधा और काम की रफ्तार को देखते हुए कई ट्रेनों को गोरखपुर लाने के बजाय पहले ही रोक दिया जाएगा. बनारस-गोरखपुर एक्सप्रेस (15104/03) ट्रेन गोरखपुर की जगह देवरिया सदर स्टेशन से ही संचालित होगी और वहीं समाप्त होगी.

ट्रेन संख्या / नाम तारीख शॉर्ट टर्मिनेशन / शॉर्ट ओरिजिनेशन जिस खंड में ट्रेन नहीं चलेगी
15104 बनारस-गोरखपुर एक्सप्रेस 20, 21 जुलाई 2026 गोरखपुर की जगह देवरिया सदर तक चलेगी देवरिया सदर – गोरखपुर
15103 गोरखपुर-बनारस एक्सप्रेस 20, 21 जुलाई 2026 गोरखपुर के बजाय देवरिया सदर से रवाना होगी गोरखपुर – देवरिया सदर
15082 गोमतीनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस 20, 21 जुलाई 2026 यात्रा आनंद नगर स्टेशन पर समाप्त होगी आनंद नगर – गोरखपुर
15081 गोरखपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस 20, 21 जुलाई 2026 गोरखपुर के बजाय आनंद नगर से चलेगी गोरखपुर – आनंद नगर
12165 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस 20 जुलाई 2026 भटनी स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी भटनी – गोरखपुर
12166 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 21 जुलाई 2026 भटनी स्टेशन से रवाना होगी गोरखपुर – भटनी
15129 गोरखपुर कैंट-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस 19 से 21 जुलाई 2026 भटनी से चलाई जाएगी गोरखपुर कैंट – भटनी
15130 वाराणसी सिटी-गोरखपुर कैंट एक्सप्रेस 19 से 21 जुलाई 2026 भटनी पर यात्रा समाप्त करेगी भटनी – गोरखपुर कैंट
01027 दादर-गोरखपुर विशेष 18 जुलाई 2026 मऊ स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी मऊ – गोरखपुर
01028 गोरखपुर-दादर विशेष 20 जुलाई 2026 मऊ से चलाई जाएगी गोरखपुर – मऊ
55036 गोरखपुर कैंट-सीवान सवारी 19, 20 जुलाई 2026 कप्तानगंज से चलेगी गोरखपुर कैंट – कप्तानगंज
55035 सीवान-गोरखपुर कैंट सवारी 19, 20 जुलाई 2026 कप्तानगंज पर यात्रा समाप्त करेगी कप्तानगंज – गोरखपुर कैंट
55098 गोरखपुर कैंट-नरकटियागंज सवारी 19 जुलाई 2026 कप्तानगंज से चलेगी गोरखपुर कैंट – कप्तानगंज
55041 सीवान-गोरखपुर कैंट सवारी 19 से 21 जुलाई 2026 भटनी पर यात्रा समाप्त करेगी भटनी – गोरखपुर कैंट
55042 गोरखपुर कैंट-सीवान सवारी 19 से 21 जुलाई 2026 भटनी से चलेगी गोरखपुर कैंट – भटनी
55095 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट सवारी 19 से 21 जुलाई 2026 कप्तानगंज पर यात्रा समाप्त करेगी कप्तानगंज – गोरखपुर कैंट
55047 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट सवारी 18 जुलाई 2026 कप्तानगंज पर यात्रा समाप्त करेगी कप्तानगंज – गोरखपुर कैंट

नोटः यात्री घर से निकलने से पहले NTES ऐप पर या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके अपने ट्रेन का लेटेस्ट स्टेटस पता कर सकते हैं.

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About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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