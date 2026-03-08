Hindi India Hindi

बिहार में प्रेमी के लिए टावर पर चढ़ गई महिला, लोगों को देखने को मिला 'शोले' जैसा हाई वोल्टेज ड्रामा- देखें Video

बिहार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, यहां एक महिला अपने प्रेमी की रिहाई की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई. इस वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई.

Bihar Girlfriend Viral Video: बिहार के गोपालगंज जिले के एक गांव में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक महिला अपने प्रेमी की रिहाई की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

ये मामला बंकटा जागीरदारी गांव का है. जानकारी के मुताबिक, महिला और उसका प्रेमी पवन चौहान दोनों बंकटा माल गांव के रहने वाले हैं. बताया जा रहा है कि महिला अचानक अपने घर से गायब हो गई थी. काफी तलाश के बाद भी जब परिवार वालों को उसका कोई पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

क्या थी टावर पर चढ़ने की वजह

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने शक के आधार पर महिला के प्रेमी पवन चौहान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. परिवार वालों को आशंका थी कि पवन ने महिला का अपहरण किया है. इसी बीच जब महिला को ये जानकारी मिली कि उसके प्रेमी को पुलिस ने पकड़ लिया है, तो वह गांव में लगे एक मोबाइल टावर पर चढ़ गई.

महिला को टावर पर चढ़ा देखकर गांव में अफरा-तफरी मच गई. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और महिला को समझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन महिला अपने प्रेमी को छोड़ने की मांग पर अड़ी रही और काफी देर तक टावर से नीचे उतरने से इनकार करती रही.

यहां देखें वीडियो-

बिहार के गोपालगंज जिले में प्रेमी की गिरफ्तारी से नाराज एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। मामला भोरे थाना क्षेत्र के बनकटा गांव का है, जहां युवती अपने प्रेमी पवन चौहान की रिहाई और उससे शादी करने की मांग पर अड़ी थी। करीब एक घंटे के हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद, पुलिस द्वारा प्रेमी… pic.twitter.com/mm39BQ3m3m — Kᴀᴘɪʟ Gᴏᴜʀ (@GaurBulandshahr) March 7, 2026

पुलिस ने लिया एक्शन

स्थिति को गंभीर होता देख पुलिस ने पवन चौहान को भी मौके पर बुलाया. जब महिला ने अपने प्रेमी को वहां देखा, तब काफी समझाने-बुझाने के बाद वह टावर से नीचे उतरने के लिए तैयार हुई. इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली और पूरे मामले को शांत कराया.

गोपालगंज पुलिस की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि महिला ने टावर से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों की समझाइश के बाद उसे ऐसा कदम उठाने से रोक लिया गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला को मोबाइल टावर पर चढ़े हुए देखा जा सकता है। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से आखिरकार इस हाई वोल्टेज ड्रामे का अंत हुआ.

