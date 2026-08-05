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पति को छोड़ लवर के साथ भागी थी पत्नी, अब 2 साल बाद सूटकेस में मिली लाश, क्या है पूरा मामला

बिहार की एक महिला, जो दो साल पहले अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी, उसकी लाश दमन में सूटकेस के अंदर मिली. हत्या का आरोप उसके लिव-इन पार्टनर पर है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 5, 2026, 12:41 PM IST
पति को छोड़ लवर के साथ भागी थी पत्नी, अब 2 साल बाद सूटकेस में मिली लाश, क्या है पूरा मामला
  • बिहार की महिला का शव दमन में एक ट्रॉली बैग के अंदर बरामद हुआ.
  • महिला दो साल पहले अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर दमन में रहने चली गई थी.
  • हत्या का आरोप महिला के लिव-इन पार्टनर पर है, जो घटना के बाद से फरार है.
  • पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है.

बिहार के नवादा जिले से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों में भरोसे और विश्वास को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. दो साल पहले अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने चली गई एक महिला की दमन में संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई. पुलिस को उसका शव एक ट्रॉली बैग के अंदर मिला, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ.

मृतका की पहचान नवादा निवासी छोटी कुमारी के रूप में हुई है. पुलिस और परिवार के अनुसार, छोटी की शादी पहले ही हो चुकी थी. इसी दौरान उसकी पहचान ऋषभ कुमार नाम के युवक से हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए. परिवार के विरोध के बावजूद करीब दो वर्ष पहले वह अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी.

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गुमशुदगी की शिकायत दर्ज हुई थी

महिला के अचानक लापता होने के बाद उसके परिजनों ने अपहरण और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. हालांकि, काफी तलाश के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका. बाद में जानकारी मिली कि दोनों दमन में किराये का मकान लेकर लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और वहीं नई जिंदगी शुरू की थी.

पुलिस जांच के अनुसार, हाल के दिनों में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. आरोप है कि इसी विवाद के दौरान ऋषभ ने छोटी की हत्या कर दी. हत्या के बाद उसने सबूत मिटाने के इरादे से शव को एक बड़े सूटकेस में रखा और उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की. इसी दौरान पुलिस को एक ट्रॉली बैग में महिला का शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद जांच शुरू हुई.

अलग-अलग जगहों पर छापेमारी

जांच के दौरान शव की पहचान छोटी कुमारी के रूप में हुई. पुलिस ने घटनास्थल से मिले सुरागों और शुरुआती जांच के आधार पर महिला के लिव-इन पार्टनर ऋषभ कुमार को मुख्य आरोपी माना है. घटना के बाद से वो फरार है और उसकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं.

फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की असली वजह का पता लगाने में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे घटनाक्रम और हत्या के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी. साथ ही मोबाइल रिकॉर्ड, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है.

ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि किसी भी आपराधिक घटना के पीछे की सच्चाई सामने आने से पहले सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच जरूरी होती है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि हत्या किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे वास्तविक कारण क्या था.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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