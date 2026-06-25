Train Cancelled: रेल यात्रियों के लिए बड़ा अलर्ट, 29 जून तक इस रूट की 10 ट्रेनें रद्द, गोंडा जाने वाली कई ट्रेनें कैंसिल

Gonda Lucknow train cancelled July 2026: अगर आप भी अगले कुछ दिनों में ट्रेन से छत्तीसगढ़ या यूपी के गोंडा सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. भारतीय रेलवे बिलासपुर मंडल और गोंडा रूट पर ट्रैक और अंडरब्रिज के आधुनिकीकरण का काम करने जा रहा है. इस वजह से रायपुर, बिलासपुर, लखनऊ और गोंडा से गुजरने वाली कई ट्रेनें 25 जून से लेकर 11 जुलाई के बीच प्रभावित रहने वाली हैं.
बिलासपुर रेल मंडल के निपनिया-भाटापारा सेक्शन में अंडरब्रिज निर्माण के तहत रिलीविंग गर्डर डी-लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है. इस तकनीकी कार्य के लिए रेलवे ने 25 जून से 29 जून 2026 के बीच ब्लॉक लिया है, जिसके कारण रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, गेवरा रोड और इतवारी रूट की कुल 10 ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी. इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 3 ट्रेनों को बिलासपुर स्टेशन पर ही शॉर्ट टर्मिनेट (आंशिक रूप से रद्द) करने का फैसला लिया गया है.
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|रद्द होने की तारीख
|स्थिति
|68728
|रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर
|28 जून 2026
|रद्द
|68734
|बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर
|28 जून 2026
|रद्द
|68733
|गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू पैसेंजर
|28 जून 2026
|रद्द
|68719
|बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर
|28 जून 2026
|रद्द
|68746
|रायपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर
|25 और 28 जून 2026
|रद्द
|68745
|गेवरा रोड-रायपुर मेमू पैसेंजर
|26 और 29 जून 2026
|रद्द
|58205
|रायपुर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) पैसेंजर
|25 और 28 जून 2026
|रद्द
|58206
|नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-रायपुर पैसेंजर
|26 और 29 जून 2026
|रद्द
|58202
|रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर
|26 और 29 जून 2026
|रद्द
|58203
|कोरबा-रायपुर पैसेंजर
|28 जून 2026
|रद्द
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|खंड
|तिथि
|68861
|गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर
|गोंदिया-बिलासपुर के बीच रद्द, बिलासपुर से झारसुगुड़ा तक चलेगी
|25 और 28 जून 2026
|68862
|झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर
|बिलासपुर-गोंदिया के बीच रद्द, झारसुगुड़ा से बिलासपुर तक चलेगी
|25 और 28 जून 2026
|58203
|कोरबा-रायपुर पैसेंजर
|बिलासपुर-रायपुर के बीच रद्द, कोरबा से बिलासपुर तक चलेगी
|25 जून 2026
उत्तर प्रदेश के गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच 5 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन को शुरू करने के लिए रेलवे प्रशासन अगले महीने बड़ा ब्लॉक लेने जा रहा है. इसके लिए 7 जुलाई से 11 जुलाई 2026 तक प्री-इंटरलाकिंग और नॉन-इंटरलाकिंग का काम तेजी से किया जाएगा. इस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के कारण लखनऊ से गोंडा रूट की रेल सेवाएं अस्थायी रूप से ठप रहेंगी, जिससे दैनिक यात्रियों को कुछ दिनों तक थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|कैंसिल रहने की डेट
|22921
|बांद्रा-बलरामपुर एक्सप्रेस
|05 जुलाई
|22922
|बलरामपुर-बांद्रा एक्सप्रेस
|07 जुलाई
|15081
|गोरखपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस
|06 से 10 जुलाई
|15082
|गोमतीनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस
|07 से 11 जुलाई
|15133
|छपरा-आनंद विहार एक्सप्रेस
|06 जुलाई
|15134
|आनंद विहार-छपरा एक्सप्रेस
|08 जुलाई
|15031
|गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस
|08 व 09 जुलाई
|15032
|लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर एक्सप्रेस
|08 व 09 जुलाई
|15070
|ऐशबाग-गोरखपुर एक्सप्रेस
|07 से 10 जुलाई
|15069
|गोरखपुर-ऐशबाग एक्सप्रेस
|08 से 11 जुलाई
|22199
|ग्वालियर-बलरामपुर सुशासन एक्सप्रेस
|08 जुलाई
|22200
|बलरामपुर-ग्वालियर एक्सप्रेस
|09 जुलाई
|15029
|गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस
|09 जुलाई
|15030
|पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस
|11 जुलाई
इस तकनीकी ब्लॉक के कारण 6, 7 और 10 जुलाई को चलने वाली गाड़ी संख्या 15109 छपरा-मथुरा एक्सप्रेस लखनऊ नहीं आएगी. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, गोंडा रूट की ज्यादातर ट्रेनों को 7 से 11 जुलाई तक निरस्त किया गया है, जबकि कई ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग के रूप में धार्मिक नगरी अयोध्या होकर चलाया जाएगा.
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|अयोध्या होकर चलने की तारीख
|15078
|गोमतीनगर-कामाख्या एक्सप्रेस
|29 जून
|15904
|चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस
|28 जून व 08 जुलाई
|12512
|तिरुवनंतपुरम-गोरखपुर एक्सप्रेस
|28 जून से 07 जुलाई
|15046
|ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस
|28 जून व 05 जुलाई
|12592
|यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस
|29 जून व 06 जुलाई
|15134
|आनंद विहार-छपरा एक्सप्रेस
|01 व 04 जुलाई
|19409
|साबरमती-थावे एक्सप्रेस
|02 जुलाई
|22534
|यशवंतपुर-गोरखपुर सुपरफास्ट
|01 जुलाई
|19623
|मदार जंक्शन-दरभंगा अमृत भारत
|03 जुलाई
|12522
|एर्नाकुलम-बरौनी एक्सप्रेस
|03 जुलाई
|15065
|गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस
|06 से 10 जुलाई
|15067
|गोरखपुर-बांद्रा एक्सप्रेस
|08 जुलाई
|12587
|गोरखपुर-जम्मूतवी अमरनाथ एक्सप्रेस
|06 जुलाई
|12565
|बिहार संपर्कक्रांति एक्सप्रेस
|09 जुलाई
|15651
|गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस
|06 जुलाई
|15066
|पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस
|08 जुलाई
|15565
|वैशाली एक्सप्रेस
|08 से 10 जुलाई
|12571
|गोरखपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस
|08 व 10 जुलाई
|12572
|आनंद विहार-गोरखपुर एक्सप्रेस
|09 जुलाई
|14673
|शहीद एक्सप्रेस
|08 व 09 जुलाई
|15005
|गोरखपुर-देहरादून एक्सप्रेस
|08 जुलाई
|15652
|जम्मूतवी-गुवाहाटी एक्सप्रेस
|08 जुलाई
|12596
|आनंद विहार-गोरखपुर एक्सप्रेस
|08 जुलाई
|15566
|वैशाली एक्सप्रेस
|08 जुलाई
|15653
|गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस
|08 जुलाई
|15204
|बरौनी-जम्मूतवी एक्सप्रेस
|09 जुलाई
|12555
|गोरखधाम एक्सप्रेस
|09 जुलाई
|22537
|गोरखपुर-एलटीटी कुशीनगर एक्सप्रेस
|09 जुलाई
|11079
|एलटीटी-गोरखपुर एक्सप्रेस
|09 जुलाई
|14674
|शहीद एक्सप्रेस
|09 जुलाई
जाते-जाते बतादें कि इस रूट बदलाव और समय-सारिणी से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए पैसेंजर रेलवे की नेशनल हेल्पलाइन 139 पर संपर्क कर सकते हैं.
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