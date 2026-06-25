Train Cancelled: रेल यात्रियों के लिए बड़ा अलर्ट, 29 जून तक इस रूट की 10 ट्रेनें रद्द, गोंडा जाने वाली कई ट्रेनें कैंसिल

Cancelled train Bilaspur, Gonda list: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ब्लॉक के निपनिया-भाटापारा में 25 से 29 जून तक 10 ट्रेनें रद्द और 3 आंशिक रूप से निरस्त रहेंगी. वहीं, उत्तरप्रदेश के गोंडा ब्लॉक में गोंडा-गोंडा कचहरी तीसरी लाइन के लिए 7 से 11 जुलाई तक प्री और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य होगा, जिससे छपरा-मथुरा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें लखनऊ नहीं आएंगी और गोंडा रूट की कई ट्रेनें अयोध्या होकर चलेंगी.

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कैंसिल रहेगी ये ट्रेने ( इमेज AI से है)

Gonda Lucknow train cancelled July 2026: अगर आप भी अगले कुछ दिनों में ट्रेन से छत्तीसगढ़ या यूपी के गोंडा सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. भारतीय रेलवे बिलासपुर मंडल और गोंडा रूट पर ट्रैक और अंडरब्रिज के आधुनिकीकरण का काम करने जा रहा है. इस वजह से रायपुर, बिलासपुर, लखनऊ और गोंडा से गुजरने वाली कई ट्रेनें 25 जून से लेकर 11 जुलाई के बीच प्रभावित रहने वाली हैं.

कैंसिल रहेगी ये 10 ट्रेनें

बिलासपुर रेल मंडल के निपनिया-भाटापारा सेक्शन में अंडरब्रिज निर्माण के तहत रिलीविंग गर्डर डी-लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है. इस तकनीकी कार्य के लिए रेलवे ने 25 जून से 29 जून 2026 के बीच ब्लॉक लिया है, जिसके कारण रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, गेवरा रोड और इतवारी रूट की कुल 10 ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी. इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 3 ट्रेनों को बिलासपुर स्टेशन पर ही शॉर्ट टर्मिनेट (आंशिक रूप से रद्द) करने का फैसला लिया गया है.

ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम रद्द होने की तारीख स्थिति 68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर 28 जून 2026 रद्द 68734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर 28 जून 2026 रद्द 68733 गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू पैसेंजर 28 जून 2026 रद्द 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर 28 जून 2026 रद्द 68746 रायपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर 25 और 28 जून 2026 रद्द 68745 गेवरा रोड-रायपुर मेमू पैसेंजर 26 और 29 जून 2026 रद्द 58205 रायपुर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) पैसेंजर 25 और 28 जून 2026 रद्द 58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-रायपुर पैसेंजर 26 और 29 जून 2026 रद्द 58202 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर 26 और 29 जून 2026 रद्द 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर 28 जून 2026 रद्द

बीच रास्ते में इन ट्रेनों की यात्रा पूरी

ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम खंड तिथि 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर गोंदिया-बिलासपुर के बीच रद्द, बिलासपुर से झारसुगुड़ा तक चलेगी 25 और 28 जून 2026 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर-गोंदिया के बीच रद्द, झारसुगुड़ा से बिलासपुर तक चलेगी 25 और 28 जून 2026 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर बिलासपुर-रायपुर के बीच रद्द, कोरबा से बिलासपुर तक चलेगी 25 जून 2026

UP के गोंडा कचहरी जाने वाली ये ट्रेनें कैंसिल

उत्तर प्रदेश के गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच 5 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन को शुरू करने के लिए रेलवे प्रशासन अगले महीने बड़ा ब्लॉक लेने जा रहा है. इसके लिए 7 जुलाई से 11 जुलाई 2026 तक प्री-इंटरलाकिंग और नॉन-इंटरलाकिंग का काम तेजी से किया जाएगा. इस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के कारण लखनऊ से गोंडा रूट की रेल सेवाएं अस्थायी रूप से ठप रहेंगी, जिससे दैनिक यात्रियों को कुछ दिनों तक थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.

ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम कैंसिल रहने की डेट 22921 बांद्रा-बलरामपुर एक्सप्रेस 05 जुलाई 22922 बलरामपुर-बांद्रा एक्सप्रेस 07 जुलाई 15081 गोरखपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस 06 से 10 जुलाई 15082 गोमतीनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस 07 से 11 जुलाई 15133 छपरा-आनंद विहार एक्सप्रेस 06 जुलाई 15134 आनंद विहार-छपरा एक्सप्रेस 08 जुलाई 15031 गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 08 व 09 जुलाई 15032 लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर एक्सप्रेस 08 व 09 जुलाई 15070 ऐशबाग-गोरखपुर एक्सप्रेस 07 से 10 जुलाई 15069 गोरखपुर-ऐशबाग एक्सप्रेस 08 से 11 जुलाई 22199 ग्वालियर-बलरामपुर सुशासन एक्सप्रेस 08 जुलाई 22200 बलरामपुर-ग्वालियर एक्सप्रेस 09 जुलाई 15029 गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस 09 जुलाई 15030 पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस 11 जुलाई

अयोध्या होकर जाएगी ये ट्रेने

इस तकनीकी ब्लॉक के कारण 6, 7 और 10 जुलाई को चलने वाली गाड़ी संख्या 15109 छपरा-मथुरा एक्सप्रेस लखनऊ नहीं आएगी. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, गोंडा रूट की ज्यादातर ट्रेनों को 7 से 11 जुलाई तक निरस्त किया गया है, जबकि कई ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग के रूप में धार्मिक नगरी अयोध्या होकर चलाया जाएगा.

ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम अयोध्या होकर चलने की तारीख 15078 गोमतीनगर-कामाख्या एक्सप्रेस 29 जून 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 28 जून व 08 जुलाई 12512 तिरुवनंतपुरम-गोरखपुर एक्सप्रेस 28 जून से 07 जुलाई 15046 ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस 28 जून व 05 जुलाई 12592 यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस 29 जून व 06 जुलाई 15134 आनंद विहार-छपरा एक्सप्रेस 01 व 04 जुलाई 19409 साबरमती-थावे एक्सप्रेस 02 जुलाई 22534 यशवंतपुर-गोरखपुर सुपरफास्ट 01 जुलाई 19623 मदार जंक्शन-दरभंगा अमृत भारत 03 जुलाई 12522 एर्नाकुलम-बरौनी एक्सप्रेस 03 जुलाई 15065 गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस 06 से 10 जुलाई 15067 गोरखपुर-बांद्रा एक्सप्रेस 08 जुलाई 12587 गोरखपुर-जम्मूतवी अमरनाथ एक्सप्रेस 06 जुलाई 12565 बिहार संपर्कक्रांति एक्सप्रेस 09 जुलाई 15651 गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस 06 जुलाई 15066 पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस 08 जुलाई 15565 वैशाली एक्सप्रेस 08 से 10 जुलाई 12571 गोरखपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस 08 व 10 जुलाई 12572 आनंद विहार-गोरखपुर एक्सप्रेस 09 जुलाई 14673 शहीद एक्सप्रेस 08 व 09 जुलाई 15005 गोरखपुर-देहरादून एक्सप्रेस 08 जुलाई 15652 जम्मूतवी-गुवाहाटी एक्सप्रेस 08 जुलाई 12596 आनंद विहार-गोरखपुर एक्सप्रेस 08 जुलाई 15566 वैशाली एक्सप्रेस 08 जुलाई 15653 गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस 08 जुलाई 15204 बरौनी-जम्मूतवी एक्सप्रेस 09 जुलाई 12555 गोरखधाम एक्सप्रेस 09 जुलाई 22537 गोरखपुर-एलटीटी कुशीनगर एक्सप्रेस 09 जुलाई 11079 एलटीटी-गोरखपुर एक्सप्रेस 09 जुलाई 14674 शहीद एक्सप्रेस 09 जुलाई

जाते-जाते बतादें कि इस रूट बदलाव और समय-सारिणी से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए पैसेंजर रेलवे की नेशनल हेल्पलाइन 139 पर संपर्क कर सकते हैं.