नई दिल्लीः रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष और ट्रस्टी बिल गेट्स से मुलाकात की. बिहार दौरे पर आए बिल गेट्स ने सीएम नीतीश कुमार से कई मुद्दों पर चर्चा की. सीएम के अलावा उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की.

बिल गेट्स ने बिहार में बच्चों के स्वास्थ और गरीबी के खिलाफ सरकार द्वारा उठाए गए कारगर प्रयासों की भी सराहना की. आपको बता दें कि मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो कि पिछले 20 साल से बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर दुनिया भर में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है और इसी के साथ यह संस्था बच्चों के टीकाकरण में भी मदद करती है.

गेट्स ने सीएम नीतीश कुमार से कहा कि हमारी संस्था 20 सालों से काम कर ही है लेकिन इतने दिनों में मैने बहुत कम ऐसे स्थान देखें हैं जिन्होंने बिहार की तरह बच्चों के स्वास्थ पर ध्यान दिया हो. इस दौरान बिल गेट्स ने बिहार में गरीबी उन्मूलन की दिशा में हुए काम की सराहना की. साथ ही आगे भी बिहार को मदद जारी रखने की बात दोहराई. गौरतलब है कि चार साल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिल गेट्स की मुलाकात हुई है.

Bihar: Microsoft Corporation co-founder and co-chair & trustee of the Bill and Melinda Gates Foundation, Bill Gates met Chief Minister Nitish Kumar yesterday in Patna and discussed the state’s health and education agendas. pic.twitter.com/mc9rQz9ksA

— ANI (@ANI) November 18, 2019