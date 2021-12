Bipin Rawat Death News Latest Update: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत (Gen. Bipin Rawat) की हेलिकॉप्टर हादसे में मौत के बाद अब कई सवाल उठने लगे हैं. समझने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा क्या हुआ कि भारतीय वायु सेना (IAF) का बहुत ही एडवांस हेलिकॉप्टर Mi-17V5 इतने बड़े हादसे का शिकार हो गया. हालांकि जल्द ही इन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि आज गुरुवार को विंग कमांडर आर भारद्वाज के नेतृत्व में एयरफोर्स की स्पेशल टीम ने ब्लैक बॉक्स (Black Box) या कहें डेटा रिकॉर्डर खोज निकाला है. इसके लिए टीम आज सुबह से ही तलाशी अभियान चला रही थी.Also Read - Azgar Aur Ladki Ka Video: अजगर का रास्ता रोकने लगी लड़की, फिर जो दिखा हैरान कर देगा आपको | देखिए

क्या है ब्लैक बॉक्स? (What is a Black Box?)

ब्लैक बॉक्स से उन सभी कारणों का पता चल सकता है कि जिनकी वजह से हेलिकॉप्टर क्रैश हुआ. आसान शब्दों में समझें तो ब्लैक बॉक्स हेलिकॉप्टर की अंतिम उड़ान स्थिति और अन्य पहलुओं के बारे में डेटा इकट्ठा कर सकता है. हालांकि ब्लैक बॉक्स उड़ान डेटा रिकॉर्डर को चमकीले नारंगी रंग में चित्रित किया जाता है और यह उड़ान डेटा और कॉकपिट वातार्लापों को रिकॉर्ड करता है. जांच दल इन सब पहलुओं की जांच के बाद आसानी से हादसे की वजह का पता लग सकता है. Also Read - CDS Bipin Rawat's Helicopter Crash: सिर्फ एक शख्स बता सकता है इस दुर्घटना के एक-एक पल की दास्तान

मालूम हो कि जनरल बिपिन रावत को लेकर जा रहा हेलिकॉप्टर तमिलनाडु में कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. कल बुधवार को हुए इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका और अन्य 11 लोगों का निधन हो गया. इस बीच कोयंबटूर से छह डॉक्टरों की स्पेशल टीम कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जिंदा बचे एकमात्र कप्तान वरुण सिंह (Group Captain Varun Singh) का इलाज कर रहे हैं, जो वेलिंगटन सेना अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं. Also Read - Delhi News Today: दिल्ली में भीषण सड़क हादसा, कार पर ट्रक पलटने से माता-पिता की मौत | बच्चे की जान बची

इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन (Tamil Nadu CM MK Stalin) ने सेना की टीम को पहले ही बता दिया है कि तमिलनाडु सरकार ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के इलाज में मदद करेगी. वेलिंगटन के सूत्रों ने कहा कि ग्रुप कप्तान वरुण सिंह शौर्य चक्र से सम्मानित हैं, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना के दौरान 60 प्रतिशत जल गए. दुर्घटनास्थल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति रविकुमार ने बताया था कि दो लोगों को छोड़कर बाकी सभी जवानों के शव जल गए हैं.

उल्लेखनीय है कि जनरल रावत और उनकी पत्नी सहित 14 लोगों के साथ भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने सुलूर हवाई अड्डे से उड़ान भरी और कुन्नूर में उतरने से कुछ मिनट पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया. (एजेंसी इनपुट्स)