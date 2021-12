CDS Gen Bipin Rawat Dies: तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत (General Bipin Rawat) और उनकी की मौत हो गई. भारतीय वायुसेना ने CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत की पुष्टि की है. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat) वायुसेना के एमआई-17वीएच हेलीकॉप्टर से बुधवार दोपहर करीब तीन बजे निर्धारित लेक्चर देने के लिए कुन्नूर जिले के वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे, जब यह हादसा हुआ.Also Read - Bipin Rawat's Chopper Crashes: राजनाथ सिंह ने PM मोदी को दी हादसे की जानकारी, CDS रावत के घर भी गए रक्षा मंत्री

जनरल Bipin Rawat के अलावा उनकी पत्‍नी, उनके डिफेंस असिस्‍टेंट, सुरक्षा कमांडोज और भारतीय वायुसेना के जवान हेलीकॉप्‍टर में सवार थे. भारतीय वायुसेना की तरफ से एक ट्वीट में कहा गया है ,'बेहद अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि जनरल बिपिन रावत, श्रीमती मधुलिका रावत और हेलीकॉप्‍टर में सवार 11 अन्‍य लोगों की 'इस दुर्घटना में जान चली गई है.'

Indian Air Force announces the demise of CDS General Bipin Rawat along with 12 others in chopper crash pic.twitter.com/8Ebrz6OoQZ

— ANI (@ANI) December 8, 2021