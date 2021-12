Bipin Rawat Dies: तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत (General Bipin Rawat) और उनकी का निधन हो गया. भारतीय वायुसेना ने CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत की पुष्टि की है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने जनरल बिपिन रावत ने निधन पर शोक जताया है.Also Read - Bipin Rawat Dies: नहीं रहे CDS जनरल बिपिन रावत, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी पत्नी का भी निधन; IAF ने जारी किया बयान

It’s deeply painful for me to learn of the loss of lives in the chopper crash. I join the fellow citizens in paying tributes to each of those who died while performing their duty. My heartfelt condolences to the bereaved families.

Also Read - Bipin Rawat's Chopper Crashes: राजनाथ सिंह ने PM मोदी को दी हादसे की जानकारी, CDS रावत के घर भी गए रक्षा मंत्री

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया, 'जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित हूं. देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया है उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं.

As India’s first CDS, Gen Rawat worked on diverse aspects relating to our armed forces including defence reforms. He brought with him a rich experience of serving in the Army. India will never forget his exceptional service.

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत पर शोक व्यक्त किया. पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मैं तमिलनाडु में हेलिकॉप्टर दुर्घटना से बहुत दुखी हूं, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया है. उन्होंने पूरी लगन से भारत की सेवा की. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं.

Gen Bipin Rawat was an outstanding soldier. A true patriot, he greatly contributed to modernising our armed forces and security apparatus. His insights and perspectives on strategic matters were exceptional. His passing away has saddened me deeply. Om Shanti. pic.twitter.com/YOuQvFT7Et

पीएम मोदी ने आगे लिखा, जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे. एक सच्चे देशभक्त, उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया. सामरिक मामलों पर उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण थे. उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है.

Deeply anguished by the sudden demise of Chief of Defence Staff Gen Bipin Rawat, his wife and 11 other Armed Forces personnel in an extremely unfortunate helicopter accident today in Tamil Nadu.

His untimely death is an irreparable loss to our Armed Forces and the country.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 8, 2021